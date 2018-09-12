شركات فرنسية تعلن خططها لضخ استثمارات جديدة في مصر

سحر نصر جديد

المال- خاص



أعلنت عدد من الشركات الفرنسية، من أعضاء مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، زيادة استثماراتهم، خلال لقائهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بحضور السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، والمهندس وليد شتا، رئيس مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية بالقاهرة، وأعضاء من البعثة الاقتصادية الفرنسية، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون الخريطة الاستثمارية، والسفير رضا بيبرس، رئيس القطاع الأوروبي بالوزارة، ونجلاء فتحي، مسؤول ملف فرنسا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وأوضح السفير ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي لدى القاهرة، أن فرنسا تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة.



وذكر وليد شتا، رئيس مجموعة "شنايدر إلكتريك"، ورئيس مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، أن استثمارات شركته في مصر وصلت إلى 208 ملايين يورو، وخلال عام 2018 تم زيادة في رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو.



وأشار نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة اديسون الفرنسية، إلى أن استثمارات شركته في مصر بلغت 2.8 مليار دولار، وذكر بنو جوليا، رئيس شركة رويال مصر، أن 99 % من العاملين فى شركته فى مصر من المصريين، مؤكدًا أنه من المتوقع انتاج نحو 80 مليون وحدة لمستحضرات التجميل مع نهاية عام 2018 بزيادة 5 ملايين عن العام الماضي، وأنه تم تخصيص 50 مليون يورو لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأوضح جان فرانسوا، رئيس شركة اير ليكويد لشؤون الغازات الصناعية والطبية، أن خطة العمل خلال السنوات المقبلة تقدر بضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه في السنوات الثلاثة المقبلة.



وذكرت حنان بدرة، العضو المنتدب لمجموعة سب الفرنسية "SEB" أن شركتها تستثمر أكثر من 30 مليون يورو في مصر خلال العام 2018- 2019.



من ناحيتها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي، هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص له دور هام في التنمية، وأن الحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب له للاستثمار، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين.



وأوضحت أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى اللغة الفرنسية من أجل توضيح كافة تفاصيله للمستثمرين الفرنسيين.



وأشارت إلى خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم "أون لاين"، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.



وأكدت أهمية التعاون بين الشركات الفرنسية، والشركات الأوروبية الأخرى في ضخ استثمارات مشتركة في مصر، إضافة إلى التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي، في دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، موضحةً أن الحكومة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.



وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، مشيدةً بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر والذى تجاوز 1.2 مليار يورو.