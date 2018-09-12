تأجيل طرح أسهم فولفو وجيلي ببورصة استكهولم

السيارة فولفو XC60



خالد بدر الدين



أعلنت شركة فولفو السويدية، ومالكتها جيلى الصينية، أمس الثلاثاء، أنه تم تأجيل طرح أسهمها فى اكتتاب عام ببورصة استكهولم المرتقبة خلال الشهر الحالى، إلى أجَل غير مسمى؛ بسبب تفاقم التوترات التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، وهبوط أسعار السيارات في البورصات العالمية.



ذكرت وكالة رويترز أن شركة فولفو اتفقت مع مالكتها جيلي الصينية على تقييم القيمة السوقية للشركة السويدية عند 16 إلى 30 مليار دولار، وإن كان المستثمرون يشككون فى إمكانية أن تتجاوز القيمة حاجز الـ20 مليار دولار؛ بسبب انهيار أسهم قطاع السيارات على مؤشر ستوكس 600 لأسهم شركات السيارات وقِطع غيارها فى أوروبا بحوالى %15 منذ بداية العام حتى الآن.



وأكد هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذى لشركة فولفو، أن الوقت غير مناسب لطرح أسهم الشركة فى اكتتاب عام مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم، والتى ساعدت على تزايد التقلبات بالبورصات الأوروبية والآسيوية، وتراجع مبيعات السيارات أيضًا بسبب الجمارك التى فرضها الرئيس الأمريكي على واردات السيارات من الصين، مما جعل حكومة بكين تعاملها بالمثل.



وهبطت مبيعات السيارات فى الصين، صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم، فى أغسطس بحوالى %3.8 لتتوقف عند 2.1 مليون وحدة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى. ويأتي تراجع مبيعات الشهر الماضي عقب انخفاض %4 بحجم مبيعات يوليو رغم زيادة %4.8 في يونيو الماضى.



ومع ذلك أعلن اتحاد صناعة السيارات الصينية «CAMA» أن إجمالي مبيعات السيارات بالسوق الصينية صعدت، خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أغسطس 2018، أكثر من 18.1 مليون وحدة، بزيادة %3.5، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.



وتوقّع اتحاد مصنعي السيارات نمو المبيعات بنسبة %3 هذا العام لتجاري النمو الذى شهده العام الماضى، لكنها ستكون أقل من الزيادة الحادة البالغة %13.7 في عام 2016، غير أن إجمالي مبيعات السيارات ارتفع في النصف الأول من العام الحالى بحوالى %5.6 على الفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز 14.1 مليون سيارة.



ويأتي ارتفاع المبيعات خلال يونيو الماضي في أعقاب زيادة بلغت %9.6 في مايو من نفس العام، ونمو بنسبة %11.5 في أبريل، والصين هي أكبر سوق للسيارات في العالم وتشهد مبيعات السيارات فيها نموًّا مطردًا منذ فبراير، عندما هبطت %11.1 قبل الحرب التجارية مع واشنطن.