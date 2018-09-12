«الكموني» تدشن «أوتو مول» بالمحلة الكبرى.. وفرع جديد بالإسكندرية

سوق السيارات 1



■ التوسعات تستهدف تعزيز الحصة السوقية وزيادة المبيعات

■ رئيس الشركة: صالات عرض ومركز خدمة واستراحة للجمهور ضمن المشروع



أحمد شوقى



تعتزم شركة الكمونى للسيارات تدشين أوتو مول؛ بمركز المحلة الكبرى بالغربية؛ ضمن الخطة الاستثمارية للشركة والتى تستهدف تدشين فرع جديد فى الإسكندرية أيضًا.



وأوضح الدكتور صلاح الكمونى، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة أوشكت على الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بـ«أوتومول» المزمع افتتاحه قريبًا فى المحلة؛ وسيضم العلامات التجارية التى تقوم بتوزيعها فى السوق المحلية.



وأضاف أن المشروع يتضمن مركزا لخدمات ما بعد البيع وصالات عرض للطرازات المختلفة؛ فسيتم عرض سيارات كل توكيل بصالة خاصة به إلى جانب قطع الغيار الأصلية، وكذلك استراحة للعملاء، متوقعًا افتتاح المشروع خلال الأسابيع القليلة الماضية على مساحة 4500 متر مربع.



ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات خلال الفترة الماضية وكذلك قفز أسعار الأراضى أدى إلى زيادة التكلفة الاستثمارية للمشروع بشكل كبير.



وتابع: إن المشروع يستهدف الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء بمحافظات الدلتا بغرض زيادة المبيعات؛ مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف افتتاح فرع جديد لها فى محافظة الاسكندرية أيضًا؛ ويجرى حاليًا إنهاء أعمال التشطيبات به؛ على أن يتم افتتاحه فى وقت لاحق. وأوضح أنه لم يتم الاستقرار على علامة تجارية معينة يتم عرضها ضمن هذا الفرع حتى الآن.



و«الكموني» هى إحدى شركات السيارات، تأسست فى 1975 على يد أنور محمود الكمونى، عضو مجلس الشورى السابق، ويرأس مجلس إدارتها دكتور صلاح الكمونى، والذى يشغل أيضًا عضوية شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، وتمتلك الشركة حاليًا أكثر من 17 فرعًا فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية، كما تمتلك وتدير أكبر مركز خدمة وصيانة لشيفروليه فى الدلتا.



وتعد الشركة موزعًا معتمدًا لأكثر من 12 علامة تجارية مثل شيفروليه، أوبل، هيونداى، سكودا، تويوتا، سوزوكى وغيرها، وتتعامل مع أكثر من ٢٥ بنكًا وشركة تقسيط سيارات.