ارتفاع أسعار الصاج يدفع مصنعي السيارات والمكونات لاستيراده

على توفيق



■ أبوالعينين: الرابطة تناقش أزمة الخام بعد تلقى شكاوى من المصنعين

■ عبدالمنعم: 200 دولار انخفاضًا فى تكلفة استيراد الطن الواحد

■ توفيق: الاستيراد يعطى ميزة تنافسية للمنتجات المحلية



أحمد عوض



اتجهت شركات الصناعات المغذية للسيارات إلى استيراد خامات «الصاج«، بالتزامن مع فرض الشركات المصنعة لها محلياً ومنها «الدخيلة وقنديل للصلب» زيادات سعرية متتالية، يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار هبوطاً فى البورصات العالمية.



أكد محمد عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الكنترول لصناعة مكونات إنتاج السيارات، أن الفترة الحالية تشهد اتجاه عدد من المصنعين لاستيراد خام «الصاج» بعد فرض الشركات المصنعة زيادات سعرية مرتفعة، وهو ما دفع العاملين فى الصناعات المغذية للاتجاه للمنتج المستورد الذى تنخفض أسعاره 200 دولار فى الطن الواحد.



وتوقع أن تتجه شركته لاستيراد خام الصاج فى ظل اتباع مصنعى الخامات تلك السياسات التسعيرية، مبينًا أن الاعتماد على الخامات المستوردة خفضت التكلفة فى المنتج النهائى بنسب تتراوح ما بين 10 و%15.



وقال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن القائمين على الصناعة المحلية للصاج يعانون من زيادة التكلفة فى الانتاج بسبب أسعار الطاقة والشحن، موضحا أن الاعتماد على الخامات المستوردة فى الإنتاج، سيعطى ميزة تنافسية للمنتج النهائى المحلى من خلال انخفاض التكلفة الإنتاجية لتراجع اسعار المكونات العالمية مقارنة بالمحلية.



وأوضح إيهاب أبوالعينين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الرابطة تلقت عددًا من الشكاوى من مصنعى المكونات تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج المحصلة عن زيادة تكلفة خام «ألواح الصاج» المورد من المصانع المحلية، مبينًا أن «الصناعات المغذية« ستناقش تلك اﻷزمة فى اجتماعها المرتقب الشهر الحالى، على أن يتم إرسال المقترحات للشركات المصنعة للخامات والجهات الحكومية.



وأشار إلى أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات يعانى زيادة التكلفة الإنتاجية وانخفاض الطلب الخاص بالكميات الموردة لمصانع السيارات، مبينًا أن الطاقة المستغلة فى مصانع المكونات تتراوح ما بين 40 و %50 خلال الفترة الحالية.



وتابع أن زيادة أسعار خامات الإنتاج تقلل من الفرص التسويقية للمنتجات المحلية فى التصدير للأسواق الخارجية لأسباب تتعلق بانخفاض أسعار بيع مثيلاتها اﻷجنبية.



وشهدت مبيعات السيارات تراجعًا بنسبة %19.6 مسجلة 96.3 ألف وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقارنة ببيع 119.9 ألف مركبة خلال نفس الفترة من 2016؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك«.



فى السياق نفسه، استنكر محمد المهندس، رئيس الغرفة الصناعات الهندسية، آلية تسعير الشركات المنتجة لخام الصاج من فرض زيادات سعرية متتالية على منتجاتها، رغم انخفاض تكلفتها فى البورصات العالمية، مشيرًا إلى مصنعى مكونات السيارات اتجهوا إلى استيراد الخامات بعد زيادة التكلفة الإنتاجية.



وأشار إلى أن الغرفة رفعت مذكرة أمام وزارة التجارة والصناعة مطالبة بضرورة إعادة نظر الشركات المصنعة للخامات فى سياساتها التسعيرية، وذلك حتى يتسنى للمصانع التعمق فى الصناعة المحلية وزيادة اﻷنتاج.



وتابع أن معظم الشركات المصنعة للخامات تتبع فرض زيادات سعرية على منتجاتها بهدف الربحية ومن أبرزها «مصر للألومنيوم» بمقدار يتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه شهريًا.



وكانت «المال« قد نشرت فى وقت سابق، أن مصنعى الصناعات الهندسية، وأبرزهم «اﻷجهزة الكهربائية»؛ اتجهوا إلى استيراد خام الألومنيوم، بعد فرض الشركات المصنعة للخامات زيادات سعرية متتالية على منتجاتها، رغم انخفاضها فى البورصات العالمية.