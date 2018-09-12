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اقتصاد وأسواق
اتحاد المستثمرين يطرح مبادرة لنقل الغاز بدون أنبابيب
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 09:51 ص
بارج بحرى ينقل مواسير لحقل الغاز من ميناء دمياط
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أحمد اللاهونى:
طرح الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، مبادرة جديدة على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تشمل منظومة متكاملة لنقل الغاز بدون أنابيب لتسهيل نقلة إلى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لأحدث النظم العالمية.
وقال سعد الدين، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن فكرة المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا من جانب رئيس الوزراء أثناء اجتماعه أول أمس، مع وفد من أعضاء اتحاد المستثمرين، خاصة أنها تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوصيل الغاز الطبيعى إلى جميع البيوت المصرية فى الفترة المقبلة.
وعرض رئيس جمعية مستثمرى الغاز، على مدبولى خلال الاجتماع، كل محاور المنظومة الجديدة لنقل الغاز، والتى تشتمل على أحدث النظم التكنولوجية لتصنيع ونقل الغاز، فى إطار خطة الدولة لتحويل مصر مركزا إقليميا للغاز فى الشرق الأوسط بعد الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعى في مياهنا الإقليمية.
وتقترب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال الأشهر القليلة المقبلة، واتفقت بشكل نهائى على تصديره أيضا لثلاثة دول فى الاتحاد الأوربى نهاية العام الحالى.
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