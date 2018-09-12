EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
«الشرقاوى وسرحان» يتولى تدبير تمويلات بمليار دولار لشركات محلية
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 09:33 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
«ذو الفقار» يتولى الاستشارات القانونية لطرح شركات محلية بالبورصة
البورصة
■ إدارة 3 صفقات استحواذ بقطاعات الرعاية الصحية والأغذية والأدوية
■ التركيز على مشروعات الشركات الأجنبية العملاقة بالسوق المصرية
شريف عمر:
يتولى مكتب الشرقاوى وسرحان للاستشارات القانونية، المهام القانونية لتدبير تمويلات مستهدفة، بقيمة مليار دولار، خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، بجانب السير فى إجراءات إنهاء 3 صفقات استحواذ على شركات محلية بقطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والأغذية.
«المال» التقت مع كريم سرحان، الشريك المؤسس لمكتب الشرقاوى وسرحان القانونى، لمعرفة دور المكتب فى العديد من صفقات الاستحواذ، التى أبرمها فى الفترة الماضية، بجانب تقييم مناخ الاستثمار بالسوق المحلية.
أوضح سرحان أن المكتب يهتم فقط بصفقات الشركات الأجنبية العملاقة العاملة أو المهتمة بالسوق المحلية، وتولى فى السابق إدارة الاستشارات القانونية لعدة مؤسسات تمويلية دولية، كما عمل المكتب على مشروعات بقطاعات الطاقة المتجددة والبترول، ممثلة فى شركة إينى الإيطالية، وحقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، علاوة على قطاع البنوك.
قال كريم سرحان، إن المكتب تأسس منذ 12 عاماً، ويركز على نوعين من العمل، الأول مرتبط بالصفقات ذات الحجم الكبير، والمرتبطة بالشركات الأجنبية الكبرى سواء العاملة بالسوق المحلية، أو الراغبة فى اختراقه، والثانية تولى المهام القانونية التقليدية الدورية لعملاء الشركات الأجنبية فى مصر، ويتكون حاليا من 5 شركاء وأكثر من 30 محاميًا.
أشار سرحان إلى أن المكتب يركز على عدة قطاعات حيوية بالسوق المصرية، وهى البترول والغاز، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنوك، والتمويل من المؤسسات الدولية لشركات تعمل فى مصر.
البترول والغاز
عن ذراع البترول والغاز، أشار سرحان إلى تولى المكتب مهام المستشار القانونى لشركة إينى الإيطالية فى بيع نسب من ملكيتها فى حقل الغاز ظهر، بالبحر المتوسط، الأولى كانت ببيع حصة تبلغ %30 لصالح شركة روزنفت الروسية بقيمة قاربت 1.125 مليار دولار، وصفقة أخرى ببيع %10 لصالح شركة بى بى البريطانية، بقيمة 375 مليون دولار، وأخيرا بيع %10 لصالح شركة مبادلة الإماراتية بقيمة 934 مليون دولار.
يعتبر حقل غاز ظهر أكبر حقل غاز فى مصر، اكتشف فى البحر المتوسط، عام 2015 من قبل شركة إينى الايطالية، على عمق 1500 متر، وحفر البئر إلى عمق 4000 م، فى المنطقة الاقتصادية المصرية فى البحر المتوسط، ويصل الاحتياطى المؤكد للحقل إلى 30 تريليون قدم مكعب، ما يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعى، وطبقا لتقديرات شركة «إيني» الإيطالية استخراج نحو مليار قدم مكعب فى العام الأول للإنتاج، وترتفع تدريجيًا حتى يصل إنتاج حقل ظهر إلى 2.5 مليار قدم مكعب فى 2019، ما يشكل %40 من إنتاج مصر من الغاز.
أشار إلى أن المكتب يتولى الاستشارات القانونية لشركة ديا الألمانية، التى تعتبر من اكبر المستثمرين الألمان بالسوق المصرية، وتشارك شركى بى بى البريطانية فى عقود امتياز حقلى غاز تورس وليبرا بشمال الإسكندرية، هما ثانى أكبر حقل للغاز فى مصر.
صفقات البنوك
أكد سرحان أن المكتب تولى تمثيل بنك التجارى وفا فى صفقة شراء بنك باركليز مصر، كما تولى تمثيل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى عدة صفقات تمويل، بقيمة قاربت 550 مليون دولار، لعدد من البنوك المصرية لدعم القطاع المصرفى فى إطار إتاحة البنك المركزى للبنوك، للاستنفادة من القروض لدعم الملاءة المالية، بجانب منح قروض أخرى لتوفير تمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لبنوك الأهلى، وقطر الوطنى، والكويت الوطنى.
تطرق للحديث عن أبرز الصفقات التى أبرمها المكتب خلال الأعوام الماضية، التى تمثلت فى بنك سوسيتيه جنرال فى بيع بنكه فى مصر لصالح بنك قطر، بقيمة تخطت مليارى دولار، كما تولى تمثيل بنك بى إن بى باريبا، فى بيع وحدته فى مصر لصالح بنك الإمارات دبى الوطنى بقيمة وصلت إلى 500 مليون دولار.
أشار إلى أن المكتب تولى الاستشارات القانونية لمجموعه العبار فى شراء وحدات شركة أمريكانا بالسوق المصرية.
يذكر أنه منذ عام، وقعت شركة «أدبتيو»، التى يقودها رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، اتفاقًا تستحوذ بمقتضاه على أسهم مجموعة «الخرافى» فى الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا»، وأعلنت أدبتيو ومجموعة الخير للأسهم والعقارات، عن توقيع اتفاق ملزم لبيع حصة الأغلبية التى تملكها مجموعة الخرافى فى أمريكانا، وقدرها %69 بسعر 2.65 دينار للسهم الواحد.
أشار إلى أن المكتب يعمل حاليا على تولى الاستشارات القانونية لتدبير صفقات تمويل مستهدفة، بقيمة مليار دولار تقريباً، خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، رافضاً الكشف عن تفاصيل أخرى.
الطاقة المتجددة
لفت كريم سرحان إلى أن المكتب تولى الاستشارات القانونية لتمثيل مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوى لاستثمارات البنية التحتية، ومؤسسات تمويلية أخرى مثل برو باركو (التابعة للوكاله الفرنسية للتنمية)، فى صفقات تمويل بنحو مليار دولار لتمويل 30 مشروع طاقة شمسية فى منطقة بنبان بأسوان.
أشار إلى أن مشروعات بنبان من المنتظر أن تنتج 1.8 جيجا وات من الطاقة النظيفة، فيما بلغت إجمالى استثماراتها مليارى دولار، مؤكداً أن المكتب تولى الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات الدولية فى المفاوضات مع الحكومة على الصيغة النهائية لشراء عقود الطاقة.
الشريك المؤسس لمكتب الشرقاوى وسرحان القانونى، قسم التمويلات الإجمالية للمشروع بين 13 مشروعاً لمؤسسة التمويل الدولية، و16 للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، وآخر لبرو باركو الفرنسية.
فى مارس الماضى افتتح محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، من بين 4 محطات رئيسة، ويعد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصر ويستهدف إنتاج 2000 ميجا وات من الكهرباء.
عن الصفقات الحالية بالمكتب، قال سرحان إن المكتب يرتب الاستشارات القانونية لإنهاء 3 صفقات بقطاعات الأدوية والرعاية الصحية والأغذية، ومن المرجح إنهاءها خلال العام الحالى.
مناخ الاستثمار بمصر
أشار سرحان إلى أن قطاع البترول والغاز من أبرز القطاعات الواعدة فى السوق المحلية، فى ظل الحديث عن إصدار قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى عمليات نقل واستيراد وتوزيع الغاز، والمكتب شارك فى العديد من النقاشات القطاعية للوصول إلى صيغ توافقية للقانون الجديد، لافتاً إلى أنه من المهم تحقيق الدولة للاكتفاء الذاتى من الغاز، أحد الآليات المهمة لنجاح التجربة.
أضاف سرحان: «الحكومة بدأت فى طرح دعوات للمستثمرين والشركات العالمية، للحصول على عقود امتيار بحث وتنقيب عن الغاز بمنطقتى البحر المتوسط والأحمر، وهناك اهتمام عالمى بها، لا سيما أن التنقيب فى البحر الأحمر لأول مرة بعد ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
رأى أن قطاع الطاقة المتجددة من أبرز القطاعات الواعدة أمام المستثمرين، ما دفع الحكومة لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى مجال طاقة الرياح على سبيل المثال. عن رؤيته لمناخ الاستثمار فى السوق المحلية، قال إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى تحسن بيئة الاستثمار فى السوق المصرية، لكن هناك تخوفات من ارتفاع سعر الفائدة بما يقلل من فرص إقراض الشركات، لكن هناك توقعات بتوجه المركزى لخفض أسعار الفائدة فى المستقبل. تحفظ على فكرة الربط بين تطوير المناخ الاستثمارى، وإصدار قوانين وتشريعات جديدة، موضحاً أن الأولى وجود مؤسسات على قدر عال من الكفاءة، وفهم الأبعاد الاقتصادية والتجارية للمشروعات، وتعمل على تنفيذ التشريعات والقوانين القائمة بالفعل.
لفت إلى أن ظهور مكاتب استشارات قانونية جديده بالسوق المصرية، يعد أمراً مفيدًاً للسوق، بعد دخول أجيال جديدة من المحامين، أدت لرفع مستوى الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن مكتبه يعمل على زيادة كفاءة المتدربين عبر إرسالهم للتدريب مع كبرى مكاتب المحاماه الدوليه بلندن ودبى، مع إتاحه الفرصة لهم ليصبحوا شركاء بالمكتب.
لخص الشريك المؤسس لمكتب الشرقاوى وسرحان، عدة شروط يجب توافرها بالشركات العاملة بالسوق المحلية، للاستفادة من تمويلات المؤسسات التمويلية الدولية، منها توافر السمعة الجيدة للمشروع، ووجود هيكل مالى سليم، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وتجارية لنمو المشروع، علاوة على توافر الأثر التنموى للمشروع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا