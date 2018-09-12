«جمعية التعاونى» تجدد وثيقة التأمين على لاعبى الترسانة

حمدى عبد المولى



الشاذلى جمعة



جددت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وثيقة أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة الرياضى ضد مخاطر الحوادث الشخصية.



وكشف حمدى عبد المولى، الوسيط التأمينى، أنها تغطى التأمين على 29 لاعباً بمبلغ 200 ألف جنيه للاعب، بإجمالى 5.8 مليون جنيه.



وأضاف أن وثيقة الحوادث الشخصية للاعبين تغطى مخاطر الوفاة بحادث، والعجز الكلى والجزئى المستديمين، وبموجبها تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التعويض كاملاً، بقيمة 200 ألف جنيه، وفى حالة العجز الجزئى المستديم يحصل اللاعب على جزء من التعويض وفقا لنسبة العجز الذى يحدده تقرير طبى من جهة طبية حكومية معتمدة.



وأشار إلى أن الوثيقة تغطى العجز الكلى المؤقت، الذى تزيد فيه احتمالات تماثل اللاعب للشفاء، وفقا للتقرير الطبى، وفى هذه الحالة يتم صرف 5 فى الألف من مبلغ التأمين أسبوعياً، ما يوازى 1000 جنيه، لمدة 52 أسبوعاً كحد أقصى، لحين تماثل اللاعب للشفاء.



وأوضح أنه فى حالة وفاة اللاعب، يحصل الورثة على التعويض بعد استيفاء المستندات، وهى أصل وثيقة التأمين، وشهادة الوفاة.