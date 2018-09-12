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اقتصاد وأسواق
100 جنيه للمتر تكلفة مشاركة صغار المنتجين بمعرض «صناع مصر»
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 09:29 ص
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
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أحمد اللاهونى
قررت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات دعم مشاركة مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعرض صناع مصر، بنسبة %90، لينخفض سعر المتر من 1200 جنيه إلى 100 جنيه فقط.
وأعلنت الغرفة، بداية الأسبوع الحالى، إقامة الدورة الرابعة لمعرض صناع مصر، تحت شعار «معًا نستطيع»، خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر المقبل، بالمبنى الدائم للصندوق الاجتماعى فى أرض المعارض بمدينة نصر، ودعت جميع أعضائها للمشاركة.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ»المال»، إن الغرفة خصّصت %10 من مساحة المعرض، البالغة 1700 متر، للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إقرار %90 خصمًا على كل متر؛ لجذب أكبر عدد من صغار المنتجين لترويج منتجاتهم وتشجيعهم على التوسع والاستمرار بالسوق.
وأضاف أن المعرض سيستضيف فى دورته المقبلة عددًا من رجال الأعمال من رواندا؛ بهدف الترويج للمنتجات المصرية للأشقاء الأفارقة، والاستفادة من خبرات رواندا فى مجال الصناعات الهندسية.
وأشار المهندس إلى أن «الصناعات الهندسية» ستوجه دعوات لسفارات «غانا وكينيا والسودان» لزيارة المعرض فى الدورة المقبلة؛ لتحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة للتوسع بأسواق إفريقيا.
وأكد عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة لم تنس دعم مستثمرى الصعيد، إذ أتاحت لهم المشاركة بالمعرض بسعر 500 جنيه فقط للمتر المربع، كما قدمت دعمًا لأعضاء الغرفة ليكون المتر بسعر 900 جنيه.
وطالب الأعضاء بضرورة المشاركة فى هذا المعرض؛ للاستفادة من الفرص التى يتيحها للمشتركين، ومن بينها التعرف على الشركات المنتجة للصناعات المغذّية للتكامل فيما بينها.
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