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طاقة

«شمال الدلتا للكهرباء» تستثمر 1.325 مليار جنيه

محطة كهرباء 22
محطة كهرباء 22
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محطة كهرباء 22


عمر سالم

تخطط شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لضخ استثمارات 1.325 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى (2018 / 2019)، لإنشاء مراكز تحكم وتطوير وتحديث شبكات التوزيع وصيانتها.

وقالت المهندسة ابتهال الشافعى، رئيس الشركة - فى تصريحات لـ«المـال» - إن الاستثمارات موجهة لإنشاء مركز تحكم للكهرباء فى كفر الشيخ، وتحديث مركز آخر فى الدقهلية بقيمة 700 مليون جنيه.

وأضافت أن الشركة طرحت مؤخرًا مناقصات لتوريد مهمات كهربائية تضم أكشاك ومحولات وأعمدة إنارة وكابلات وغيرها من المهمات المطلوبة بقيمة تصل إلى 400 مليون جنيه على الشركات المحلية والعاملة بالسوق المحلية، فضلا عن تخصيص 225 مليون جنيه لأعمال الصيانة وتطوير مراكز خدمة المواطنين التابعة للشركة.

وأشارت إلى أن جزءا من تمويل تلك المشروعات يتم ذاتيا، والباقى عبر القروض التى ستحصل عليها الشركة من البنوك المحلية من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر.

 وأوضح أن إنشاء وتطوير مراكز للتحكم مطلب ضرورى لاستيعاب المشروعات الحديثة الجارى تنفيذها فى شمال الدلتا، فضلا عن زيادة أعداد المشتركين.

 ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ‏«ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ ﺀ‏» ﻧﺤﻮ 4 ملايين، ﻭﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ 449 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻐﻄﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻠﻄﻴﻢ.

 ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ إلى ﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وزيادة عدد المشتركين إلى3 ملايين خلال العام الجارى.

وفى سياق آخر، ﻗﺎلت ابتهال الشافعى ﺇﻥ ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻦ ﺷﻬﺮأغسطس ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﻠﻐﺖ %93 ﻣﻘﺎﺑﻞ %90 خلال شهر يوليو ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻭﻫﻮ ما يعكس تحسنًا ﻓﻰ ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.

وكانت ابتهال الشافعى قد أوضحت - فى تصريحات سابقة لـ«المـال» - أنه تم إنشاء 70 مغذيا جديدا وإحلال 65، فضلا عن السعى إلى إنشاء 14 موزعا جديدا وتدعيم 4 قوائم بمغذيات جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 415 كم خطوط جديدة، وإحلال 3000 كم خطوط هوائية جهد منخفض شاملة الأعمدة والموصلات المعزولة.
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