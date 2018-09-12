«كايزن» مستشارًا ماليًا لتقييم أسهم «لينكوم» للاستثمارات

أصول أسهم



شريف عمر



وقعت شركة «لينكوم» للاستثمارات عقدًا مع شركة «كايزن» للاستشارات المالية لتتولى الثانية مهام المستشار المالى المستقل لتقييم أسهم الأولى، كآخر خطوة لطرح حصة تبلغ %25 منها فى البورصة قبل نهاية العام الجارى.



وقال إيهاب الطحاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «لينكوم»، أن «كايزن» بدأت إجراءات التقييم والمخطط الانتهاء منها نهاية الشهر الحالى، تمهيدًا لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالسير فى إجراءات القيد المبدئى لأسهم «لينكوم» لطرحها فى البورصة.



وأشار «الطحاوى» - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إلى أن الشركة تسعى إلى طرح نحو %25 من أسهمها فى البورصة، لجمع حصيلة تقارب 75 مليون جنيه، يتم فى صورة تخارج جزئى من المساهم الرئيسى، بجانب إجراء عملية زيادة رأسمال، يتم توظيفها فى استكمال مشروعات عقارية وسياحية، منها إنشاء «مارينا لليخوت» باستثمارات 120 مليون جنيه، فى مدينة الغردقة، بجانب مشروع «بلو ويل» المقام على 30 ألف متر على ساحل البحر الأحمر، ومخطط إنشاء وحدات سكنية وفندقية.



ويبلغ رأسمال «لينكوم» 104 ملايين جنيه، موزع على 416 مليون سهم، فيما ينقسم هيكل ملكيتها بواقع %90 لأسرة الطحاوى، و%10 لمؤسسات أوروبية، وتعمل فى مجالى المقاولات والاستثمار السياحى، ولديها 5 شركات تابعة تعمل فى مجالات إدارة الأصول العقارية، والمقاولات، وصناعة الأثاث والتجارة، ونفذت نحو 9 مشروعات سياحية متخصصة فى الغردقة.



وأكد أن الشركة حصلت مؤخرًا على موافقة شركة مصر المقاصة على الحفظ المركزى لأسهمها، واقتربت بقوة من التعاقد مع إحدى شركات الأوراق المالية لتولى مهام إدارة الطرح فى البورصة، بينما تتفاوض مع أكثر من مكتب قانونى لتولى مهام المستشار القانونى.



وكشف عن انتهاء الشركة من إجراءات فتح مقر رسمى للمبيعات فى لندن بهدف الترويج للمشروعات فى القارة الأوروبية، فى ظل اعتماد «لينكوم» على بيع الوحدات إلى الأجانب فقط للاستفادة من مزايا تحرير سعر الصرف.



وأشار إلى بدء «لينكوم» إجراءات التخطيط لاستغلال وتطوير قطعة الأرض المملوكة لها على 123 ألف متر بدولة مونتينجرو، فى إقامة مشروع سياحى متكامل، بالتعاون مع المساهمين الأجانب بالشركة، فى أول استثمار للشركة خارج مصر.



وأكد أن القيمة الدفترية لأصول الشركة تبلغ 150 مليون جنيه، وجميعها على ساحل البحر بالغردقة، فى حين تبلغ تقييمات باقى الأراضى غير المستغلة نحو 400 مليون جنيه، كما تملك مخزونًا عقاريًا لوحدات لم يتم تسويقها بقيمة 100 مليون جنيه، فى حين تستهدف زيادة المبيعات لتقارب 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات.