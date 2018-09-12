«الشروق» تستعد لطرح 4 قطع أراضٍ لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل





محمود زكى

يستعد جهاز مدينة الشروق، لطرح 4 قطع أراضٍ على المطورين العقاريين، وذلك لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة «كمباوند» وذلك خلال الفترة المقبلة.وقال شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مساحات القطع الأربع تتراوح بين 15 و42 فدانا، مشيرًا إلى أنه سيتم بيعها بنظام مزايدة مظاريف مغلقة.وأوضح أن آخر طرح أراضى مجتمع عمرانى متكامل بالمدينة سجل سعر المتر المربع خلالها ما يقارب 3900 جنيه، ومن المتوقع أن تشهد تلك القطع زيادة فى السعر بشكل كبير، خصوصًا أنها تقع فى مواقع مميزة داخل المدينة.وكشف الشربينى عن طرح 13 قطعة أرض صناعية للبيع بالمزاد العلنى بمنطقة الصناعات الصغيرة، وذلك بمساحات تتراوح بين 346 و366 مترا مربعا، مشيرًا إلى أن المزاد سيعقد يوم الأحد المقبل بمقر الجهاز، ويتم دفع 30 ألف جنيه كتأمين ابتدائى عن كل قطعة.وأضاف أنه يتم استكمال %25 من قيمة الأرض بالإضافة إلى %1 مصاريف إدارية و%5 مجلس أمناء، وذلك فور رسو المزاد، مشيرًا إلى أنه يتم سداد باقى القيمة الكاملة للقطعة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الرسو.وأوضح أنه يمكن تقسيط قيمة الأرض على 4دفعات سنوية متساوية لمدة 3 سنوات محملة بالفوائد.وأضاف أن الجهاز ينفذ 144 عمارة ضمن مشروع سكن مصر من خلال طرحها على 11 مناقصة بتكلفة استثمارية تتجاوز المليار جنيه.