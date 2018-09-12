دراسة لإعادة إحياء صندوق دعم السياحة

سحر نصر جديد



■ طرح مناقصة جديدة أو إسناد الإدارة لشركة إن آى كابيتال



إيمان القاضى وأحمد عاشور



تعكف وزارة السياحة وشركة آيادى للاستثمار على دراسة إعادة إحياء صندوق دعم السياحة، الذى كان قد تم طرحه قبل عدة سنوات، وتعيين فريق إدارته، وبدأت خطوات الترويج لرأسماله قبل أن يتوقف المشروع تماماً.



كانت الوزارة قد أطلقت الصندوق عام 2014 بهدف دعم واستكمال المشروعات التى تعثرت عقب ثورة يناير 2011، وكان من المخطط أن يصل رأسماله المستهدف إلى مليار دولار، وضخت شركة «أيادى» 50 مليون جنيه ضمن رأسماله خلال 2015.



وقالت مصادر مطلعة إنه جارى دراسة تعيين مدير استثمار جديد للصندوق عبر التفكير فى بديلين، الأول هو أن تتولى شركة إن آى كابيتال – بنك الاستثمار الحكومى التابع لبنك الاستثمار القومى - إدارة الصندوق، بما أنها تتولى إدارة محفظة استثمارات شركة آيادى، أو أن يتم إعادة طرح مناقصة اختيار شركة الإدارة.



يذكر أن تحالف شركتى الأهلى للتنمية والاستثمار، والقاهرة المالية القابضة للاستثمارات، كان قد فاز بمناقصة الإدارة خلال 2014.



وأضافت المصادر أنه جارى دراسة مجالات عمل الصندوق لدعم قطاع السياحة، ومن ضمنها مساندة الفنادق المتعثرة لتكون قادرة على تطبيق معايير الجودة العالمية، وأوضحت أن وزارة السياحة تفضل تغيير اسمه ليكون صندوق تطوير الفنادق.



وأشارت المصادر إلى أنه عقب الانتهاء من وضع التصور النهائى لعمل الصندوق، وتعيين مدير استثمار فسيتم الترويج لرأسماله، ودعوة المؤسسات الدولية للمشاركة.



كانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قد استقبلت محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، لمناقشة مشروعات الاستثمار السياحى للشركة فى مصر، خلال الفترة القادمة، خاصة بمنطقة الساحل الشمالى، والمشاركة فى صندوق تطوير الفنادق الذى يهدف إلى تنمية القطاع، من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق، والمنشآت السياحية المتعثرة مالياً عن طريق تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب.



وكانت الحكومة قد أطلقت شركة آيادى للاستثمار والتنمية، نهاية 2014، برأس مال مصدر 410 ملايين جنيه، بهدف تحفيز الاستثمار فى السوق المحلية، وساهمت الشركة فى عدة استثمارات، منها شركة إنماء للتأجير التمويلى، وآيادى للاستثمار والتطوير الصناعى.