«النصر للأسمدة» تتلقى 3 عروض لاستغلال مليون متر فى مصنع جديد

الأسمدة



■ «القابضة للبتروكيماويات» ضمن المتقدمين.. و مفاوضات حول آلية تقييم الأرض



أحمد عاشور



تلقت شركة «النصر» للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 3 عروض لاستغلال مليون متر مربع مملوكة لها فى إقامة مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بتكلفة تقديرية تصل إلى 140 مليون دولار.



وقال وليد الرشيدى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة «النصر» إنه جار التفاوض مع العروض المقدمة، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للبتروكيماويات ضمن الشركات التى تقدمت لاستغلال المليون متر مربع القريبة من موانئ السويس.



وأضاف أن المفاوضات تدور حول آلية تقييم أرض المشروع، والتى تطلب بعض الشركات تقييمها بنظام حق الانتفاع فيما تصر «النصر» على نظام التمليك واحتساب قيمة الأرض كحصة عينية فى المشروع الجديد.



وتسعى «القابضة الكيماوية» إلى إعادة تأهيل المصانع القائمة من الأسمدة لتعمل بالطاقة القصوى، و تحقيق عائد اقتصادى مرتفع، بالتوازى مع إضافة خطوط إنتاج جديدة.



ويعود حلم إنشاء مصنع جديد للأسمدة، تابع لشركة النصر للأسمدة إلى أغسطس 2014 عندما أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق عن موافقة على البدء فى المصنع بطاقة 1200 طن يوميا.