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بنـــوك
«جهاز المشروعات» يعتزم ضخ 400 مليون جنيه لبنك مصر
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 09:04 ص
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أحمد الدسوقى
يعتزم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، توقيع عقد بقيمة 400 مليون جنيه مع بنك مصر لإعادة ضخّه بقطاع متناهى الصغر، خاصة بعد قرب الأخير من الانتهاء من قرض مماثل كان قد حصل عليه منذ أشهر قليلة.
قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، فى تصريح، لـ«المال»، إن الجهاز سيوقع قرضًا آخر بقيمة 500 مليون مع بنك القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكدت أن الجهاز يسعى للوصول بحجم محفظة القطاع إلى 3 مليارات جنيه بنهاية 2018، بعد نجاحه فى ضخ قرابة 1.5 مليار خلال النصف الأول من العام الحالى، مشيرة إلى أن الجهاز يتعاون فى هذا القطاع مع بنوك بعينها أبرزها الأهلى ومصر والقاهرة والتنمية والعمال والزراعى المصرى.
وذكرت أن الجهاز ضخ، خلال الشهر الماضى، تمويلات للبنك الأهلى والتنمية والعمال، بالإضافة إلى الزراعى، مؤكدة أن الجهاز يسير بخطى ثابتة فى تمويل القطاع بمصر.
وأوضحت أن المفاوضات مستمرة مع عدد من البنوك الأخرى للحصول على تمويلات لإعادة ضخها لهذا القطاع، مشيرة إلى أن عدد الشركات العاملة بالقطاع ارتفع إلى 6 شركات مؤخرًا وقرابة 900 جمعية، وتوقعت توقيع عقود مع نحو 10 جمعيات بقيمة 15 مليون جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، قد قالت، فى بيان، إن حجم المحفظة القائمة للتمويل متناهى الصغر بالسوق المحلية المقدمة من البنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات سجلت 15.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2017، بمعدل نمو %106.
وأشارت إلى أن قاعدة العملاء النشطين ارتفعت إلى 2.9 مليون عميل، مقارنةً بحوالى 2.1 مليون عميل فى نهاية الربع الثانى من 2017، بنسبة نمو %33، وتواصل المرأة استحواذها على %52 من إجمالى التمويل، بينما استمرت حصتها فى عدد المستفيدين بواقع %70.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر؛ للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.
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