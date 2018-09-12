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بنـــوك
«المركزى» يضاعف أجل ودائع مساندة «الزراعى المصرى»
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 08:56 ص
طارق عامر 1010
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طارق عامر 1010
■ تامر جمعة: الدعم أوجد معدلات كفاية رأسمال موجبة
■ 450 مليون جنيه ربحاً متوقعاً بنهاية السنة المالية مقابل خسائر 300 مليون
سيد بدر
ضاعف البنك المركزى برئاسة طارق عامر الأجل الزمنى للودائع المساندة التى منحها للبنك الزراعى المصرى، لتصل إلى 20 عاماً بدلا من 10 سنوات، وذلك فى إطار دعم خطة إعادة هيكلة أوسع البنوك انتشارا فى مصر.
كان البنك الزراعى المصرى قد حصل على وديعة مساندة بقيمة 6.5 مليار جنيه على دفعتين، خلال العام الماضى، وأقر المركزى مطلع سبتمبر الجارى دعمًا جديدًا بقيمة 3.5 مليار جنيه، ليصل الإجمالى إلى 10 مليارات جنيه.
وقال تامر جمعة، نائب رئيس البنك، فى تصريحات لـ«المال»، إن مبالغ الدعم بدون فائدة، لتعزيز المركز المالى للبنك الزراعى.
ويستخدم المركزى القروض والودائع المساندة فى حل مشكلات البنوك، ودعمها فى تقوية مركزها المالى، ومن البنوك التى حصلت على دعم الأهلى، ومصر، والمصرف المتحد، والعربى الأفريقى الدولى، ويبلغ رصيد القروض والودائع المساندة للبنوك، ضمن ميزانية البنك المركزى بنهاية يونيو 2017، نحو 116.5 مليار جنيه، بزيادة %334.8 عن العام المالى السابق.
ويمتلك البنك الزراعى إمكانيات ضخمة تتمثل فى نحو 1200 فرعاً بجميع أنحاء الجمهورية، وخبرة فى التعامل مع القطاع الزراعى، لكن السياسات المتبعة فى العقود الماضية حملته أعباء كبيرة، تتمثل فى خسائر متراكمة، وديون متعثرة كانت تقارب 4 مليارات جنيه، وفجوة خسائر بنحو 6 مليارات جنيه.
وأوضح «جمعة»، أن الدعم الموجه من المركزى، أسهم بشكل كبير فى تحسين المركز المالى للبنك، وإعادة تشكيل القاعدة الرأسمالية، وحقوق الملكية، وتحويل معدل كفاية رأس المال ليصبح رقمًا موجبًا، مفضلاً عدم الكشف عن المؤشرات المتعلقة بالقاعدة الرأسمالية حتى الانتهاء من تدقيقها.
وأكد أن تحسين المركز المالى للبنك، يجعل موقفه أقوى أمام المؤسسات الدولية التى يتعاون معها للحصول على دعم فنى لخطة إعادة الهيكلة، كما يجعل عمليات التفاوض على أى تمويل مستقبلى، أكثر سهولة.
وكان البنك الزراعى يتفاوض منذ نحو عامين على تمويل من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، لدعم خطة إعادة الهيكلة، واشترط البنك الدولى إقرار القانون الجديد للبنك، قبل الموافقة على التمويل، وتم توجيه القرض لجهات أخرى فى مصر.
فى سياق متصل أشار نائب رئيس البنك، إلى نجاح الجمعية العمومية التى عقدت الثلاثاء الماضى، لمناقشة نتائج أعمال العام المالى 16/2017، والتى تعد آخر جمعية بالنظام القديم الذى يقسم البنك إلى 3 فروع رئيسية قبلى وبحرى، والبنك الرئيسى، وتم اعتماد نتائج الأعمال بخسائر نحو 300 مليون جنيه، وأيضاً النظام الأساسى الجديد الذى يوحد الفروع الثلاثة تحت إدارة واحدة، وكانت عمومية العام المالى الماضى قد شهدت أول أرباح للبنك بقيمة 450 مليون جنيه.
وحول فجوة الخسائر المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، وموقفها بعد دعم البنك المركزى، أشار جمعة إلى أنها مازالت قيد الدراسة، ومن الممكن أن ترتفع عن هذا المبلغ، موضحًا أن البنك سيقوم باستخدام الدعم المتوفر من قبل البنك المركزى فى أدوات تحقق عائد يمكن من خلاله سد فجوة الخسائر وحل المشكلات المالية للبنك.
وفيما يتعلق بمستهدفات العام المالى الجارى، أشار إلى أن البنك يستهدف معدلات نمو تتراوح بين -15 %20 خلال العام المالى الجارى، كما يسعى للحصول على موافقة البنك المركزى لعقد الجمعية العمومية لاعتماد نتائج أعمال العام المالى الماضى.
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