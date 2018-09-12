أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

رويترز: أحداث طرابلس تحول مسار طائرة ليبية قادمة من مصر

الطائرة الليبية 5555555
الطائرة الليبية 5555555
أخبار متعلقة
small-img
أول تعليق لمصر على مواجهات طرابلس: خطيرة وسلبية
small-img
ليبيا تعلن حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس
الطائرة الليبية 5555555

رويترز

قال مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء إن رحلة ليبية قادمة من مصر اضطرت لتحويل مسارها إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد بدلا من طرابلس.

وفي وقت سابق قال سكان إن صواريخ أصابت المنطقة القريبة من مطار معيتيقة.

وتشهد طرابلس صراعا مسلحا منذ أيام
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا