رويترز: أحداث طرابلس تحول مسار طائرة ليبية قادمة من مصر

الطائرة الليبية 5555555

رويترز



قال مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء إن رحلة ليبية قادمة من مصر اضطرت لتحويل مسارها إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد بدلا من طرابلس.



وفي وقت سابق قال سكان إن صواريخ أصابت المنطقة القريبة من مطار معيتيقة.



وتشهد طرابلس صراعا مسلحا منذ أيام

