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نقل وملاحة
رويترز: أحداث طرابلس تحول مسار طائرة ليبية قادمة من مصر
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 03:15 ص
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قال مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء إن رحلة ليبية قادمة من مصر اضطرت لتحويل مسارها إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد بدلا من طرابلس.
وفي وقت سابق قال سكان إن صواريخ أصابت المنطقة القريبة من مطار معيتيقة.
وتشهد طرابلس صراعا مسلحا منذ أيام
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