روسيا: سوق النفط هشة وهناك انخفاض في إنتاج بعض الدول

هبوط أسعار النفط عقب مكاسب استمرت 3 أسابيع

(رويترز)



قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن سوق النفط العالمية نجحت في تجاوز أزمة بفضل اتفاق جرى التوصل إليه في فيينا في عام 2016 لكن السوق لا تزال ”هشة“ بسبب انخفاض الانتاج في بعض البلدان ومنها فنزويلا.



وأضاف نوفاك في مؤتمر اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا أن سوق النفط ما زالت تتأثر بعوامل جيوسياسية مثل الغموض بشأن إيران.



