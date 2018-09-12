EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
روسيا: سوق النفط هشة وهناك انخفاض في إنتاج بعض الدول
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 03:06 ص
هبوط أسعار النفط عقب مكاسب استمرت 3 أسابيع
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
ارتفاع أسعار النفط مع اقتراب عقوبات إيران
العقوبات الإيرانية ترفع سعر النفط لأعلى مستوياته منذ يوليو
سباق للاستحواذ على نصيب إيران في سوق النفط الأوروبية
إيران: نبحث عن حل لبيع النفط وتحويل الإيرادات
إيران تحذر أوبك من مساس السعودية بحصتها في صادرات النفط
هبوط أسعار النفط عقب مكاسب استمرت 3 أسابيع
(رويترز)
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن سوق النفط العالمية نجحت في تجاوز أزمة بفضل اتفاق جرى التوصل إليه في فيينا في عام 2016 لكن السوق لا تزال ”هشة“ بسبب انخفاض الانتاج في بعض البلدان ومنها فنزويلا.
وأضاف نوفاك في مؤتمر اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا أن سوق النفط ما زالت تتأثر بعوامل جيوسياسية مثل الغموض بشأن إيران.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا