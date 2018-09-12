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سيـــاســة
جون كيري لـCNN: إدارة ترامب تريد تغيير النظام في إيران
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 02:46 ص
جون كيري
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جون كيري
(CNN)
رأى وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى لتغيير النظام في إيران، وفقا لتصريحات أدلى بها لـCNN، الثلاثاء.
وقال كيري: "تاريخياً، لم تنجح الولايات الأمريكية كثيراً بما يتعلق بتغيير الأنظمة"
وأشار إلى أن رغبة الإدارة بتغيير النظام الحاكم في إيران كانت السبب الرئيس بفعلها كل ما هو ممكن للخروج من الاتفاق النووي مع طهران.
بدورها، تتهم إدارة ترامب كيري بأنه كان مهندس الاتفاق النووي مع إيران، والذي وصفه الرئيس الأمريكي بـ"السيء"، قبل أن يعلن خروج أمريكا منه في مايو الماضي.
يذكر أن إيران وقعت اتفاقاً مع ست دول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، وبعد مفاوضات ماراثونية قادها كيري.
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