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اتصالات وتكنولوجيا
توقف مؤقت لتداول البتكوين في واشنطن
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 02:31 ص
بتكوين
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بتكوين
متابعات
علقت هيئة الأورق المالية والبورصات الأميركية، الثلاثاء، التداول على اثنتين من الأوراق المالية، ذات العلاقة بعملتي (البتكوين) و(الإيثريوم) المشفرة.
وأرجعت الهيئة وفق موقع سكاي نيوز عربية، إيقاف التداول على تلك الأصول، إلى الارتباك بين المشاركين في ما يتعلق بتلك الأصول.
وفي يونيو الماضي كانت الهيئة حذرت من أن (الإيثريوم) و(البيتكوين) لا تعد عملات فعلية لأنها لا تتمتع بإدارة مركزية
وتواجه العملات المشفرة رفضاً عالمياً لتداولاتها، وذلك من حكومات العديد من الدول، التي تبحث قوانين تحظر تعاملاتها.
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