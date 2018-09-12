الخميس.. السينما الهندية بالهناجر وختام النشاط الصيفي بطلعت حرب

الأجندة الثقافية

رحاب صبحى



يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، يوم الخميس القادم عددا من الفعاليات الثقافية بقاعة سينما الهناجر بمختلف مراكز الإبداع التابعة له .



وضمن نشاط نادي السينما الهندية والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي، يعرض فيلم "dil to pagal hai".



الفيلم من بطولة "شاروخان"، "كاريشما كابور" ، "مادهوري ديكسيت" ، إخراج " ياش تشوبرا" ، إنتاج عام 1997.



وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول الراقصة " نيشا " والتي تعشق الراقص "راهول" وهو لا يبادلها نفس الشعور ويعتبرها صديقة له.



كما يقيم بيت الغناء العربي " بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز "صالون مقامات"، والذي يقام بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.



ويتناول مشوار الموسيقار الراحل "عبد العظيم محمد " والذي رحل عن عالمنا في 30 يناير 2008.



ويعد الراحل أحد فرسان زمن الفن الجميل فقد عاصر الفنان" محمد عبد الوهاب"، "رياض السنباطي" و"بليغ حمدي" وغيرهم.



ولحن لكبار المطربين والمطربات ومن أعماله : "والله لسه بدري يا شهر الصيام " للفنانة " شريفة فاضل" ، " زي ما اكون عطشان " للفنان "محرم فؤاد" ، " سمينا وعدينا " للفنانة " شهرزاد" والتي تعد من أولي أغنيات العبور ونصر أكتوبر.



كما قام بتلحين بعض أغاني فيلم الشيماء " إنك لا تهدي لا الأحبه " ، غناء الفنانة " سعاد محمد" .



الجدير بالذكر أن الراحل من مواليد بني مزار بمحافظة المنيا وحفظ القرآن الكريم ثم تعلم عزف العود ومن هنا كانت انطلاقة " عبد العظيم محمد" في عالم التلحين الذي امتد أكثر من خمسين عاماَ .



ويصاحب الصالون تخت شرقي بقيادة الفنان "مازن دراز " بمشاركة كل من الفنان "أحمد محسن"، والفنانة "نهي حافظ".



"صالون المقامات" فكرة الفنان القدير الراحل "محسن فاروق" ومن إعداد وتقديم دكتور إيناس جلال الدين.



كما يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، أمسية شعرية بالتعاون مع بيت الشعر العربي، وتتضمن الأمسية مشاركة 15 شاعرا شابا أقل من 35 عام، يمثلون مختلف التياريات الشعرية، ومن محافظات مختلفة ، حيث يقدمون مجموعة من تجاربهم الشعرية.



ويشارك بالحضور بالأمسية مجلس أمناء بيت الشعر العربي، وزير الثقافة اليمني السابق حسن اللوزي، عميد كلية الأداب جامعة المنصورة، الدكتورة أفكار احمد زكي رئيس الجماعة الأدبية بجامعة المنصورة، محمود حسن رئيس مؤسسة الكرامة الثقافية.



