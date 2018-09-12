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طاقة
رويترز: مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 8.6 مليون برميل في أسبوع
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 01:22 ص
سعر برميل النفط
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سعر برميل النفط
(رويترز)
قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بشدة الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر أيلول إلى 395.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 805 آلاف برميل.
وتراجعت المخزونات بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل وفقا بما ذكره معهد البترول الأمريكي.
وتشير بيانات المعهد إلى أن معدل استهلاك المصافي زاد 134 ألف برميل يوميا.
وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت بمقدار 5.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.
وهبطت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 731 ألف برميل يوميا إلى 7.5 مليون برميل يوميا.
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