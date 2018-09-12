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اقتصاد وأسواق
اتحاد مقاولى التشييد والبناء: مشروعات الطرق ستحدث طفرة تنموية
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 01:06 ص
مهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الإدارة للإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
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مهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الإدارة للإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
المال-خاص
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشروعات القومية الكبرى التى تم إنجازها فى مجال الطرق والكبارى ومنها ماقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحها وتسليط الضوء عليها مؤخراً ستسهم فى إحداث طفرة تنموية على مختلف القطاعات باعتبار الطرق الشريان الرئيسى لخلق حياة متكاملة .
وأشار إلى أن مشروعات الطرق الكبرى تسهم فى جذب الاستثمارات والتى توفر بدورها الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن و تدفع نحو حركة التنمية والتعمير بالعديد من المدن والمحافظات وجذب الكتل السكانية إليها.
وأضاف أن تلك المشروعات والتى تم طرحها منذ 2014 وفرت العديد من فرص العمل لشركات المقاولات المصرية وأسهمت فى رفع خبراتها وتحديث آلياتها لتتوافق مع متطلبات الدولة والتى تحرص على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وأقل مدى زمنى.
وأشار إلى أن استمرار الدولة فى طرح المزيد من المشروعات يسهم فى خلق أجيال جديدة من شركات المقاولات وتنمية الخبرات بالسوق المصرية.
وشدد على أهمية حل المشكلات التى تواجه المقاولين ومنها دعم دور البنوك فى توفير تمويلات تضمن بدورها فتح المجال امام الشركات للتوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة والمنافسة على العديد من الأعمال كما لابد من وضع آليات وخطط لرفع مستوى العمالة والطاقات البشرية لتلبية احتياجات المشروعات المطروحة والمزمعة من العمالة الماهرة والمدربة .
وقام مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح عدد من المشروعات القومية للطرق فى العديد من المحافظات منها مشروع الطريق الدائرى الإقليمى، وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى ، وتبلغ إجمالى استثمارات وزارة النقل فى مجال الطرق والكبارى فى الفترة من 2014 – 2018 نحو 32 مليار جنيه.
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