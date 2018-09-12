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استثمار
منصور عامر يتفقد معدلات تنفيذ مشروع بورتو سعيد
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 12:43 ص
منصور عامر يتفقد معدلات تنفيذ مشروع بورتو سعيد
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منصور عامر يتفقد معدلات تنفيذ مشروع بورتو سعيد
أمانى العزازي
تفقد المهندس منصور عامر رئيس مجلس إدارة مشروع بورتو سعيد السياحى الجاري تنفيذه حاليا بمنطقة غرب بورسعيد يرافقه محافظ المدينة، اللواء عادل الغضبان معدلات االعمل بالمشروع.
وأضاف المحافظ أن مثل هذه المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستغلال الأمثل لتطوير شاطيء غرب بورسعيد ذات الموقع الساحر وفي إطار التطوير الشامل المنتظر للمنطقة بأكملها.
وقال إن مشروع بورتو سعيد يضيف بعدا جديدا للتنمية السياحية ببورسعيد حيث يطل بواجهتيه علي البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وسيتم من خلاله استغلال البحيرة لأول مرة سياحيا بخلاف البحر المتوسط.
ومن جانبه أكد منصور عامر أن المشروع يعد رسالة تقدم من خلالها الشركة جهودها لإحداث التنمية في مختلف بقاع مصر وتوفير فرص العمل للشباب.
وأشاد منصور بموقع المشروع.
وقال إنه يعد من أفضل المواقع السياحية في حوض البحر المتوسط، وسينافس المواقع السياحية المشهورة في القارة الأوروبية.
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