جمعية محبي فريد الأطرش تكرم عزت العلايلي

عزت العلايلي يتمنى لشباب الفنانين الرقي بالسينما والدراما

أحمد حمدي





أقامت جمعية محبي الموسيقار الراحل فريد الأطرش حفلا خاصا مساء الثلاثاء احتفاء بالنجم القدير عزت العلايلي، وذلك بأحد الفنادق وسط البلد.

حضر الحفل رئيس الجمعية عادل السيد والنجم القدير عزت العلايلي، والنجمة عفاف شعيب ، والمستشار ماضي توفيق الدقن نجل الراحل توفيق الدقن ، والفنان قيس عبد الفتاح.

وشمل الحفل بعض الفقرات الفنية من العزف بالأورج بالإضافة الى فقرات غنائية للموهوبين من الحضور

وتبع ذلك كلمة للنجم القدير عزت العلايلي رحب من خلالها بالحضور ، وتحدث عن مشواره الفني بداية من أعماله وكذلك عن الراحل العملاق فريد الأطرش.

كما تحدث عن الحالة الفنية المعاصرة متمنيا النجاح لشباب الفنانين للرقي بالسينما والدراما في مصر .

وفي نهاية الحفل تم تكريم النجم القدير عزت العلايلي عن مشواره الفني الحافل بالعطاء الراقي وسينما تحاكي الواقع المصري .



