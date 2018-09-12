EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
جمعية محبي فريد الأطرش تكرم عزت العلايلي
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 12:17 ص
عزت العلايلي 5
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عزت العلايلي: السينما المصرية تمر بمرحلة إيجابية
بالفيديو..عزت العلايلي يعلن أمنياته للسينما السعودية
عزت العلايلي 5
عزت العلايلي يتمنى لشباب الفنانين الرقي بالسينما والدراما
أحمد حمدي
أقامت جمعية محبي الموسيقار الراحل فريد الأطرش حفلا خاصا مساء الثلاثاء احتفاء بالنجم القدير عزت العلايلي، وذلك بأحد الفنادق وسط البلد.
حضر الحفل رئيس الجمعية عادل السيد والنجم القدير عزت العلايلي، والنجمة عفاف شعيب ، والمستشار ماضي توفيق الدقن نجل الراحل توفيق الدقن ، والفنان قيس عبد الفتاح.
وشمل الحفل بعض الفقرات الفنية من العزف بالأورج بالإضافة الى فقرات غنائية للموهوبين من الحضور
وتبع ذلك كلمة للنجم القدير عزت العلايلي رحب من خلالها بالحضور ، وتحدث عن مشواره الفني بداية من أعماله وكذلك عن الراحل العملاق فريد الأطرش.
كما تحدث عن الحالة الفنية المعاصرة متمنيا النجاح لشباب الفنانين للرقي بالسينما والدراما في مصر .
وفي نهاية الحفل تم تكريم النجم القدير عزت العلايلي عن مشواره الفني الحافل بالعطاء الراقي وسينما تحاكي الواقع المصري .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا