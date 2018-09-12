استعدادات مبكرة لصرف الإسكندرية لمواجهة موسم الأمطار

الأمطار

معتز محمود



أعاد أطلاق هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمحافظين والمسؤولين بالاستعداد إلى سقوط الأمطار الغزيرة التى قد تصل إلى حد السيول خلال فصل الخريف تسليط الضوء على مدى جاهزية المحافظات ،وخاصة الساحلية منها لهذه الموجة المتوقعة من السيول.



وتعد محافظة الإسكندرية فى مقدمة المحافظات المعنية بالاستعدادات ،خاصة فى ظل ما شهدته المدينة قبل نحو ثلاث سنوات من تجمعات كبيرة للمياة فى أكتوبر ٢٠١٥.



وقال اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة قررت تبكير موعد أختبارات الشبكة وتنفيذ نماذج المحاكاة للأمطار بمناطق المحافظة والتى كان من المقرر لها أن تقام مع بداية العام الدراسى.



وأضاف نافع أن هذا التبكير يأتى على خلفية تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية



ولفت إلى أن الشركة بدأت استعدادتها لموسم الشتاء فى بداية مارس من العام الجارى، وقبيل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وأوضح نافع أن الشركة بدأت من هذا التاريخ خطة تطهير المجمعات والشبكات، فضلا عن تطهير بيارات محطات الرفع نظرا لأنها أول من يستقبل المياه وفى حالة وجود أتربة أو مخلفات قد تعيق تدفق المياه بالشكل المناسب.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم على التوازى مع ذلك رفع كفاءة الطلمبات ومحطات المعالجة التابعة للشركة.



وأشار نافع إلى أنه مع بداية الشهر الماضى تم الشروع فى أعمال صيانة وتجهيز بتطهير شنايش الأمطار المنتشرة بكافة شوارع وميادين المحافظة.



وفى سياق متصل كشفت مصادر مطلعة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية،عن أن الشركة قامت بتنفيذ عدة نماذج محاكاة فى الأيام الماضية



ولفتت إلى أن نموذج المحاكاه الأولى تم بمنطقة سيدى بشر أسفل نفق جمال عبد الناصر ونفق 45 ونفق محمد نجيب وذلك استعدادا لفصل الشتاء ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طوارىء قد تحدث فى موسم النوات.



وأضافت أن الهدف من خطة المحاكاة التى وضعت على مستوى المحافظة هى رفع حالة الاستعداد القصوى والدفع بعربات الشفط لضخ المياه أسفل الانفاق للوقوف على قوة استيعاب الشنايش والتأكد من كفاءة التطهير وفقا للخطة.



وكشفت أنه تم تنفيذ المحاكاة الثانية أسفل نفق المندرة وخلف شيرتون المنتزه وبمنطقة العصافرة أمام فندق الوردة .



وأشارت إلى أن هذه المحاكاة تمت بمشاركة رجال صيانة المنتزة ومدير المنطقة و اللواء احمد الصحصاح نائب رئيس الشركة



ولفتت إلى أن المحاكاة تمت على أكمل وجه وتم الاطمئنان على بيارات تصريف المياه فى المناطق الثلاثة التى تمت بهم المحاكاة



