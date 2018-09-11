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اقتصاد وأسواق
كيف تبلغ عن اشتباه بوجود مرض داجني..شعبة الدواجن تجيب
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 11:50 م
الدواجن
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الدواجن
الصاوي أحمد
شرح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، كيفية الإبلاغ عن وجود مرض داجني في أي مزرعة متوسطة أوصغيرة.
وأوضح أنه يتم تحرير الشكوي تليفونيا أو بحضور المربي لمقر الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو المعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقي للابلاغ عن الأمراض البيطرية الداجنة التابعين
وأشار إلى أن هاتين الجهتين تابعتان لوزارة الزراعة، حيث يتم انتداب ثم انتقال اللجان الميدانية لمحل الشكوي لاتخاذ الازم.
وبين "السيد" أن طريقة الإبلاغ عن وجود إشتباه لمرض داجني في أي مزرعة تتم من خلال الاتصال بالخط الساخن 19561 أو التوجه مباشرة لأحد الجهتين لتقديم البلاغ أو الشكوى على أن يتم إرسال اللجان البيطرية للمزرعة للبت في وجود مرض معدٍ من عدمه.
وناشد "السيد" صغار المربين الاستفادة من برنامج دعم صغار المربين التي تديره هيئة الخدمات البيطرية لمواجهة الامراض المختلفة التي تواجه القطاع حيث عقب الإبلاغ أو توصيل الشكوي تنتقل اللجان في نفس اليوم أو اليوم التالي لفحص الشكوي ومن ثم سرعة العلاج .
ورفض "السيد" إطلاق الأحكام بوجود أمراض متحورة قبل أن يتم إثبات ذلك معمليا قائلا "كل ما قيل عن وجود مرض مجهول في الدواجن هو محض افتراء" ولا يمكن لشخص غير متخصص بالحكم علي مرض داجني مثل تحور مرض انفلونزا الطيور وظهور عترات جديدة منه مقاومة الأمصال .
وفي وقت سابق اليوم، نفت وزارة الزراعة وجود مرض غامض يصيب الدواجن ظهر في المنوفية ،طبقا للمعاينة الفعلية من قبل المديريات البيطرية أو المعمل المرجعي للرقابة علي الانتاج الداجني أو هيئة الخدمات البيطرية .
و أكد الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اعلنت عن نظام جديد لتتبع الأمراض التي تصيب الدواجن في مصر.
وأوضح "عبد الدايم" أنه يتم تكثيف الزيارات الحقلية المشتركة بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث صحة الحيوان.
وناشد "عبد الدايم"المربين بالتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وابلاغها عن وجود إصابات بالمزارع، سواء من خلال الخط الساخن الذي تم تخصيصه مؤخرا على الرقم المختصر أو بالحضور مباشرة إلى مقر الهيئة، لافتا إلى أنه سيتم إعلام المربيين بأسماء الشركات التي يثبت إصابة قطعانها بالأمراض، وذلك تلافياً للخسائر والإضرار بالقطعان بصورة استباقية قبل وقوع المشكلة.
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