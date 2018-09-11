شعبة الدواجن تضع 3 شروط للحد من جنون أسعار الشتاء

الدواجن

الصاوي أحمد



وضعت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة روشتة عاجلة للحفاظ علي إستقرار أسعار الدواجن وعدم تجدد شكاوي غلاءها من قبل المستهلكين خلال فصل الشتاء الذي أصبح علي الأبواب.



أكد عبد العزيز السيد رئيس الشعبة أن الخطر الأول الذي يهدد المزارع هي البرودة الشديدة في الشتاء وبالتالي يصبح توافر إسطونات البوتاجاز للتدفئة مسألة حياة أو موت وهي شرط لبقاء المزرعة لان ترك المزرعة فريسة للشتاء القارص سيكون بمثابة خسائر فادحة"موت وخراب ديار "ولذا يفضل الكثير من المربين التخارج من السوق خلال الشتاء وهم يمثلون 45%من قوة النشاط بالكامل.



و أشار إلى أن سعر الأسطوانة الواحدة بعد رفع سعره لـ 100جنيه ،مؤخرا بدلا من 60 جنيها ولا يعقل ألا يجدها المربي بسهولة ويضطر للبحث عنها وشراءها من السوق السوداء بـ 120جنيها.



وبين "السيد "أن العامل الثاني في الأهمية يأتي توافر العلف بسعر مناسب المربين ويكون عالي القيمة الغذائية وهذا المدخل هو الذي يمثل 70% من تكلفة كيلو الدواجن عند البيع



وأوضح أن العامل الثالث هو توافر الأمصال البيطرية الفعالة التي تحمي القطعان من الامراض الفتاكة في الشتاء علي رأسها انفلونزا الطيور.



وفي العادة ترتفع أسعار الدواجن خلال فصل الشتاء بسبب اتجاه عدد كبير من المزارع إلى التوقف خوفا من الأمراض المعدية.



وواصلت أسعار الدواجن انخفاضها الحالي فى السوق المحلية، لتسجل 25 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 26 أمس، و33 للساسو، و36 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط.



وبلغ سعر الدواجن البلدية 40جنيها في السوق خلال الفترة الماضية،ما دفع الحكومة لشراء كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من البرازيل واوكرانيا للعمل علي تهدئة السوق بلغ سعر الدجاجة الواحدة سعرا منخفضا بلغ احيانا 12-15جنيها للواحدة حسب الوزن .

