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استثمار
القابضة المعدنية: خسائرنا 4 مليارات جنيه ولا ننوي التصفية
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 10:59 م
مدحت نافع - الصناعات الغذائية
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مدحت نافع - الصناعات الغذائية
أحمد صبرى
قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه لا يوجد أى نية لتصفية الشركة، مؤكدا أن حجم الديون عليها بلغ ٤ مليارات جنيه معظمها ديون كهرباء وغاز.
وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة سى بى سى، أن الشركة لديها خطة للخروج من الخسائر تتمثل فى بيع أراضي، وتجهيز مصنع للخردة التى تصل لـ700 ألف طن لديها وزيادة الإنتاج لـ450 ألف طن وترشيد استهلاك الموارد.
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