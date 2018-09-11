الداخلية تضبط 33 مهاجرا غير شرعي

وزارة الداخلية

حسين رجب



تمكنت مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تسهيل تسفير راغبى الهجرة غير الشرعية بعد محاولة القيام بتسفير 33 مهاجر غير شرعى عبر الدروب والمدقات الصحراوية.



وبحسب بيان للداخلية، اليوم الثلاثاء، تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب عدد (33) مهاجر غير شرعى من بينهم اثنين يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى إحدى الدول العربية عبر الدروب والمدقات الصحراوية ، وذلك حال تواجدهم بأحد المنازل المهجورة بعزبة الحيران بدائرة قسم شرطة السلوم بمديرية أمن مطروح تمهيداً لسفرهم .



ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أن وراء تلك المحاولات تشكيلاً عصابياً يضم 5 أشخاص تم ضبط 3 منهم



وبحسب البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المهمين الهاربين".



