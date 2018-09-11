رئيس مجلس إدارة البنك لـ"المال" الإدارة الجديدة وقعت تسويات بقيمة 1.1 مليار جنيه منذ توليها





محمد سالم وأحمد الدسوقى:

يخطط بنك قناة السويس لخفض محفظة الديون المتعثرة لديه إلى 15% من إجمالى محفظة قروض البنك ككل خلال 3 سنوات، مقارنة بنحو 32% فى يونيو الماضى.

قال حسين الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك لـ"المال"، إن المحفظة الحالية تخص 700 عميل فى قطاعات السياحة والعقارات والمقاولات، مضيفا أن 80% من المحفظة تتركز فى يد 20% فقط من العملاء، وأن والمحفظة بأكملها مغطاة بمخصصات بنسبة 100%.

وأشار"الرفاعى" إلى أن الإدارة الجديدة التى تولت مشؤوليتها منذ أكثر من عام استطاعت تقليص المحفظة من 56% إلى 32% عبر توقيع تسويات بقيمة 1.1 مليار جنيه تم تحصيل 250 مليونًا منها.

وأكد الرفاعي أنه تتم دراسة كل عميل على حدة نظرًا لأن أسباب التعثر تختلف من عميل إلى آخر، مشيرًا إلى أن مصرفه يدرس حاليا مبادرة المتعثرين التى أطلقها البنك المركزى مؤخرا تمهيداً للمشاركة فيها.

وتستهدف المبادرة إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، والتى يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، فى حال التزامهم بسداد %100 من رصيد الدين فى 31/12/2017 نقداً، فى موعد غايته نهاية ديسمبر المقبل، وتخاطب المبادرة عملاء 8 بنوك فقط، هى: «الأهلى»، و«مصر»، و«القاهرة»، و«الزراعى المصرى»، و«تنمية الصادرات»، و«العقارى»، و«التنمية والعمال»، و«المصرف المتحد».