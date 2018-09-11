بنك قناة السويس يرصد 500 مليون جنيه للقروض المشتركة

بنك قناة السويس

· الرفاعى: شاركنا في 8 صفقات بقيمة 1.4 مليار فى النصف الأول



محمد سالم وأحمد الدسوقى:



رصد بنك قناة السويس محفظة تمويلية بقيمة 500 مليون جنيه، لاقتناص حصص فى عدد من القروض المشتركة، المقرر إغلاقها خلال الربع الأخير من 2018.



قال حسين الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن إدارة القروض المشتركة التى تم تدشينها مؤخرا، شاركت فى 8 صفقات بقطاعات الغاز والبترول والعقارات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2018.



وأضاف لـ"المال"، أن البنك لم يكن له وجود إطلاقا فى سوق الإقراض المشترك، قبل عام 2017، رغم ما يوفره هذا النشاط من عوائد وعمولات جيدة، وقدرته على تدبير التمويلات الضخمة للشركات.



ولفت إلى تسجيل محفظة القروض المشتركة نحو 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل أقل من 2 مليار مطلع 2017، بينما يخطط البنك للوصول إلى 5 مليارات جنيه قبل نهاية 2018.



ولفت رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إلى أنه تم توقيع عدد من البروتوكولات مع 3 مستثمرين فى منطقة قناة السويس تشمل ضخ التمويل وتقديم الاستشارات اللازمة، مشيرا إلى أن مصرفه يمتلك 7 فروع فى المنطقة، ويسعى لإضافة فرع جديد فى مدينة الإسماعيلية الجديدة.



وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية لمحفظة القروض، قال الرفاعى إنها ارتفعت من 8.5 مليار جنيه فى يونيو 2017 إلى 11.7 مليار فى يونيو 2018، بمعدل ارتفاع 37%.



أما على صعيد الودائع، فأشار إلى أنها صعدت إلى 34 مليار جنيه فى يونيو 2018، مقابل 25 مليارا فى يونيو 2017 بمعدل زيادة بلغ 36%، كما ذكر أن معدل التوظيف ارتفع من 32% إلى 34% خلال الفترة نفسها.



وأشار رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إلى ارتفاع إجمالى أصول مصرفه إلى 44 مليار جنيه، مقابل 32.7 مليار خلال الفترة ذاتها، مؤكدا أن الإدارة الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها ولا تركز على الربح بقدر تركيزها الكبير على النمو.

