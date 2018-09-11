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سيـــاســة
فصل برلماني الوفد يثير أزمة
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 10:19 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
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النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
أثار قرار حزب الوفد بإقالة نائبه عن منطقة العمرانية، محمد فؤاد، أزمة ببيت الأمة حيث تقدم عدد من أعضائه بالدائرة باستقالة جماعية من عضويته واصفين القرار بأنه "غير قانوني".
وصدر القرار اليوم عقب الاطلاع تصريح من النائب يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسئوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب.
وقال بيان الحزب إن القرار صدر استنادًا إلى التفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، كما تقرر إبلاغ رئيس مجلس النواب بهذا القرار.
وكشفت مصادر مقربة من النائب محمد فؤاد تواصل عدد من قيادات حرب "مستقبل وطن" لإقناعه بالانضمام إلي الحزب.
وأكدت المصادر في تصريحاتها لـ"المال" أن فؤاد تلقي عرضا للانضمام إلى مستقبل وطن قبل إعلان فصله رسميا، إلا أنه أبدى تحفظه الشديد على الأمر اعتراضا منه عن التخلي عن حزب الوفد الذي يعشقه أسوة بوالده الذي كان نائبا وفديا أصيلا.
واشارت المصادر إلى أن فؤاد يفضل البقاء كنائب مستقل عوضا عن الانضمام لحزب آخر غير الوفد، مضيفة أن محاولات الإقناع له بالانضمام الي مستقبل وطن مازالت مستمرة ،خاصه بعد فصله رسميا من الوفد.
وفي ذات السياق، تقدم اليوم عدد من أعضاء وقيادات لجنة الوفد بالعمرانية، باستقالة جماعية من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، للدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام الحزب.
وجاء نص الاستقالة " نتقدم نحن أعضاء وقيادات لجنة حزب الوفد بالعمرانية باستقالتنا من عضوية الوفد وكافة تشكيلاته نتيجة القرارات غير اللائحية التي صدرت مؤخراً، وآخرها قرار فصل النائب محمد فؤاد، نائب العمرانية، فصلا غير لائحيا".
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