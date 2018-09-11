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اتصالات وتكنولوجيا
جوجل توقع أول اتفاق لشراء الطاقة من مزارع رياح
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 10:07 م
جوجل
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متابعات
قالت شركة جوجل إنها وقعت اتفاقا أجله عشر سنوات لشراء الطاقة المتجددة من ثلاث مزارع رياح جديدة يجري بناؤها في فنلندا وإنها ستستخدم تلك الطاقة لتوفير الكهرباء لأحد مراكز البيانات التابعة لها.
ووفق رويترز، أشارت الشركة يوم الثلاثاء إلى أن الاتفاق الفنلندي هو الأول الذي ستشتري بموجبه الكهرباء من مشروعات أوروبية لن تتلقى أي دعم حكومي.
وستصل الطاقة الإنتاجية المجمعة للمحطات الثلاث إلى 190 ميجاوات وتبنيها شركات نيوين الفرنسية وسي.بي.سي ودبليو.بي.دي الألمانيتين المتخصصة في الطاقة المتجددة.
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