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إعلان نتيجة منحة إيزي كير للدراسات التقنية والمهنية.. اليوم
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 10:02 م
منحة إيزي كير
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منحة إيزي كير
أمانى العزازي
يعلن مجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة المتقدمين لاختبارات المنحة الدراسية المجانية بمعهد الدراسات التقنية المقدمة من الدكتور آسر سلامة رئيس شركة إيزى كير لعدد ٢٠ شابًا وفتاة، يخصص منهم ١٥ منحة للمتقدمين لأول دفعة تلتحق بمعهد الدراسات الذي يفتتح لأول مرة ببورسعيد.
وأكد الدكتور عصام البكل، عميد معهد الدراسات ومجمع الصناعه بالأكاديمية العربية، أنه قد تم تشكيل لجنة مركزية قامت باختبارات المتقدمين وتقييم قدراتهم المهنية واللغة إنجليزية و IQ، بالإضافه للمقابلة الشخصية.
وأضاف البكل فى تصريحات خاصه لموقع المال أن الدراسة بفرع المعهد ببورسعيد ستبدأ منتصف سبتمبر الجاري بفصل واحد لعدد لا يقل عن ٢٥ طالبا، ويسدد الطالب ١٠٪ من قيمة المصروفات الدراسية كتأمين يتم استردادها كاملة بعد التخرج ضمانا لجدية الدراسة.
وتبلغ المصروفات الدراسية لغير المستفيدين من المنحهة٣٠ ألف جنيه للعامين الدراسيين يسدد ١٠ آلاف جنيه كمقدم، ثم ٥ آلالف جنيه كل تيرم، وتقدر الطاقه القصوي لعدد الملتحقين ٤٠ طالبًا.
وقال إن الشركات الحديثة والمصانع تطلب تخصصات الهيدرولك والميكانيك فى إطار البرنامج الذي يتم تدريسه بمعهد الدراسات.
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