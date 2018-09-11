الزراعة: لا يوجد مرض غامض يصيب الدواجن‎

الدواجن الحمراء

الصاوي أحمد





نفت وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن، صحة انتشار مرض مجهول يصيب الدواجن في المنوفية وأن ما قيل لا يعدوا إلا أن يكون أكاذيب مثل غيرها التي دأبت علي ترويجها بعض الصفحات المشبوهة علة مواقع التواصل الاجتماعي وتلهث وراءها بعض الصحف والأبواق الإعلامية دون تدقيق .



وفي البداية نفي الدكتور نبيل درويش رئيس ٱتحاد منتجي الدواجن في اتصال هاتفي مع "المال" من باريس صحة ما يتردد عن وجود مرض مجهول يصيب الدواجن في محافظة المنوفية.



و أوضح"درويش" أنه سيعرض الأمر علي الدكتور ة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وسيطلع منها علي حقيقة الأمر .



كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،قد نفت أيضا ذاك من خلال بيان صحفي حول ما تم نشره بإحدى الصحف الاسبوعية أمس، حول تفشى فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بمحافظة المنوفية.



وأشار درويش الذي يشارك في معرض "رين "المتخصص في الثروة الداجنة والسمكية في باريس ،أن وزارة الزراعة تمتلك مديريات بيطرية في كل محافظة وعلي علم بما يحدث .



** أخبار مغلوطة



و أكد الدكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لـ"المال" أنه وفور تردد هذة الاخبار المغلوطة عن ظهور مرض مجهول يصيب الدواجن في المنوفية، أرسلت الهيئة لجان مشكلة من الأطباء البيطريين بالطب الوقائي ومن أطباء المعامل البيطرية لاستيضاح الأمر حيث لم تسفر الجهود عن كشف اي بؤرة مصابة لكي يتم الإسراع في علاج الإصابات ان وجدت وتحليلها علي وجه السرعة .



وتعجب "محروس" من ماهية مطلقي تلك الشائعات أو الهدف منها ولكنه أكد أن وراءها أهداف تخريبية



وأوضح أن اللجان قطعت شوطا كبيرا وقامت بمسح بيطري لغالبية المحافظة كما سيتم إستكمال باقي الجهود البيطرية غدا .



وأشار محروس إلي أن اللجان التي ذهبت المنوفية لم يتم استدعاءها نتيجة البلاغات أو الشكاوي لكنها تحركت من تلقاء نفسها بعد ترويج هذة الاخبار المغلوطة علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والواتس آب.



** فرق تقصي



ومن جانبه أكد الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إلى أنه تم إرسال فرق تقصى بيطرية في جميع إدارات و مراكز المحافظة، للوقوف على أرض الواقع حول ما تم نشره، حيث تم التأكد من عدم وجود أية حالات مرضية.



وأوضح أنه تم أيضا التواصل مع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، وكذلك رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث أكدا أنه لم ترد شكاوى أو بلاغات إلى الطب البيطرى سواء كانت مزارع أو تربية منزلية.



من جهته، أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في بيان له اليوم أن الوزارة لديها المعمل المرجعى للرقابة البيطرية علي الانتاج الداجنى و فروعه بالمحافظات المختلفة وهى معامل معتمدة دوليا، وحاصلة على شهادة الأيزو 17025، ويتولى تشخيص الأمراض التى تصيب الدواجن.



وأهابت وزارة الزراعة،كذلك بوسائل الاعلام تحرى الدقة حول ما يتم نشره او اذاعته، واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين.



