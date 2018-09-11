استقرار أسعار الخشب خلال الشهر الماضي

محمود زكي









شهدت أسعار الخشب، خلال شهر أغسطس، ثباتًا في الأسعار، حيث سجل خشب سويد موسكي "فنلندي" قيمة 7 آلاف جنيه لكل متر مكعب، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان.





وأوضح التقرير أن سعر الخشب زان روماني أطوال سجل قيمة 11500 جنيه لكل متر مكعب، في حين سجل خشب الأبلاكاج 4 مم قيمة 160 جنيهًا خلال الشهر نفسه.





وأكد التقرير الصادر عن الإدارة ثبات أسعار خشب الكونتر مضغوط عند قيمة 500 جنيه لكل متر مكعب، مقابل 460 جنيهًا عن نفس الشهر من العام الماضي.



