صور| ضبط 5250 قرص ترامادول بمنفذ السلوم البري

كتبت مها أبوودن



ضبطت جمارك منفذ السلوم البري برئاسة أحمس بكري، مدير عام جمرك السلوم، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ تهريب 5250 قرص ترامادول مخدر.



وتم الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والسيارات القادمة من ليبيا، وبناء على مذكرة اشتباه مشتركة من رجال الجمارك ورجال شرطة أمن الموانئ بالاشتباه فى الراكب المصري ع . ع . ص الذى تلاحظ وجود باب من الخشب ضمن أمتعته.



كما تم تشكيل لجنه جمركية وأمنية مشتركة لتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 525 شريطا من أقراص ترامادول المخدرة بإجمالي 5250 قرصا، و287 ورقة خضراء اللون في حجم عمله اليورو مطبوع عليها 100 يورو، وأوراق خضراء اللون في حجم عمله اليورو غير مطبوع عليها قيمة.



وبلغت القيمة الجمركية 78750 جنيها.

