أحمد موسى: حجم أموال الإخوان التي صودرت بلغت 300 مليار جنيه

أحمد موسى 66

أحمد صبرى



قال الإعلامى أحمد موسى إن حجم الأموال والأصول التى صادرتها لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان اليوم بلغ ٣٠٠ مليار جنيه، منها ١٢٠ مليار أصول مستشفيات و٧٠ مليار أصول مدارس.



وأشار من خلال برنامجه على مسئوليتى على قناة صدى البلد، إلى أنه ﻧﻔﺎﺫﺍ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 22 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻭﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ 1589 ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ، ﻭ118 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭ1133 ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭ104 ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻭ69 ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻭ33 ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴا ﻭﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ.