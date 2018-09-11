وكيل صلاح ينفي إرسال مخاطبات لاتحاد الكرة عن استياء نجم ليفربول

أحمد صبرى





نفى رامى عباس، وكيل أعمال ومحامي محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، إرسال أي خطابات لاتحاد الكرة المصري يشكو فيها من عدم تنفيذ مطالب صلاح، والتى تمثلت فى المطالبة بحراسة خاصة وحقول الرعاية وعدد من المطالب الأخرى.



