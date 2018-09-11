EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
وكيل صلاح ينفي إرسال مخاطبات لاتحاد الكرة عن استياء نجم ليفربول
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 08:47 م
محمد صلاح 5
أخر الأخبار
محمد صلاح 5
أحمد صبرى
نفى رامى عباس، وكيل أعمال ومحامي محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، إرسال أي خطابات لاتحاد الكرة المصري يشكو فيها من عدم تنفيذ مطالب صلاح، والتى تمثلت فى المطالبة بحراسة خاصة وحقول الرعاية وعدد من المطالب الأخرى.
وقال عباس، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": محصلش، وأرفق فى التغريدة صورة من قصة خبرية لموقع "اليوم السابع" أوردت عن مصادر لها بالاتحاد أن عباس خاطبهم لسرعة تنفيذ مطالب صلاح، وأنه مستاء من تدخل عباس فى الأمر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا