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أسواق عربية
هبوط بورصتي الرياض ودبى وارتفاع أبو ظبى.. و4 مغلقة لعيد الهجرة
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 08:34 م
هبوط البورصة
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هبوط البورصة
خالد بدر الدين
أغلقت 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط أبوابها، اليوم الثلاثاء؛ احتفالًا بعيد رأس النسة الهجرية، بينما فتحت 4 بورصات أخرى أبوابها للعمل مع هبوط مؤشرى بورصتى الرياض ودبى، وارتفاع مؤشرى الدوحة وأبو ظبى بنسب متواضعة بسبب استمرار النزاعات التجارية بين بكين وواشنطن، والتى كبّدت الأسواق الناشئة خسائر واضحة فى الفترة الأخيرة.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر MSCI لأسهم الشركات فى دول الأسواق الناشئة تراجع بأكثر من 0.6% ليسجل أدنى مستوياته منذ 15 شهرًا، وسط مخاوف المستثمرين من التداعيات المحتملة لأي تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.
وتراجع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.6% لينخفض إلى حوالى 2833 نقطة، مع هبوط أسعار السهمين القياديين بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية 1% و0.9% على الترتيب.
بينما هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند حوالى 7694 نقطة، وتأرجح المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بين المكاسب والخسائر، وكانت أسهم البنوك الأضعف أداء في البورصة مع هبوط سعر سهم البنك العربي الوطني 2.4%، وسعر سهم مجموعة سامبا المالية 0.9%، وسهم سعر البنك الأهلي التجاري 1.2%، لكن سعر سهم بنك الراجحي حقق أداء أفضل بصعوده 0.8%.
وزاد سهم سعر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7% بعد أن وقعت شركة البتروكيماويات العملاقة مذكرة تفاهم مع حكومة إقليم فوجيان في الصين لبناء مجمع للبتروكيماويات.
وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4% ليزداد إلى حوالى 9932 نقطة ليواصل صعوده الذى دفع مكاسبه إلى 16.4% منذ بداية العام حتى الآن مع ارتفاع سعر سهم بنك الريان 1.7%، بينما أغلق سعر سهم بنك قطر الإسلامي مرتفعًا 1%.
وكسب مؤشر سوق مال أبو ظبى العام نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند حوالى 4993 نقطة، وزاد سعر سهم بنك أبو ظبي الأول 0.3%، وسعر سهم بنك أبو ظبي التجاري 1.7%.
وأغلقت، اليوم، بورصات القاهرة والكويت ومسقط والبحرين للاحتفال بعيد الهجرة، على أن تستأنف العمل غدًا الأربعاء.
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