المصري – الروماني: الاهتمام بالصناعة السبيل الوحيد لزيادة الصادرات

المصري – الروماني

محمود محسن



قال المهندس حسن الشافعي، مستشار مجلس الأعمال المصري – الروماني: إن الاهتمام بالصناعة هو السبيل الوحيد لزيادة الصادرات.



جاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري -الذي عقد في جمعية رجال الأعمال- لعقد الدورة السابعة لمنتدى الأعمال المشترك بحضور المستشار التجاري بالسفارة الرومانية بالقاهرة وأعضاء المجلس.



وأوضح الشافعي في تصريحات لـ"المال" أن غالبية صادرتنا تتركز بشكل رئيسي على المواد الغذائية والأسمدة، حيث نقوم بتصدير المنتجات كمادة أولية "خام".



وأضاف: يجب أن يكون هناك توجه للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك من خلال إعادة ترتيب البيت من الداخل، لافتا إلى أهمية الصناعات الإلكترونية والصناعات الكيماوية.



وقال إن النهوض بالصناعة سوف يوفر فرص عمل، فضلا عن توفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي وتقليل الاستيراد، وبعد ذلك نتجه إلى التصدير الذي سوف يجلب لك المزيد من العملة الصعبة.



وأوضح أن يجب على المسئولين توفير بيئة استثمار جاذبة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمر، فمن يريد أرض يحصل عليها ومن يريد رخصة يحصل عليها.