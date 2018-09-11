تغنيك عن الذهاب إلى المالديف .. 5 جزر مذهلة غير مشهورة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن





المالديف رائعة لكنها ليست فريدة في روعتها، هناك الكثير من الجزر المذهلة في العالم لم تحصل بعد على الشهرة رغم جمال طبيعتها وتكوين تضاريسها النادر.



موقع بيزنس انسايدر استعان بعدد من المدونين والخبراء الأكثر تأثيراً في قطاع السياحة والسفر والعاملين في شركات مثل هوتيل نايت و HotelTonight وسكريت اسكيبس Secret Escapes وتوبديك ترافل Topdeck Travel وترافل سوبرماركت TravelSupermarket ، للتعرف على توصياتهم بشأن أهم الجزر غير المعروفة والتي لا مثيل لها.



وتراوحت الترشيحات بين جزر سرية لا يزورها سوى الإيطاليون إلى أخرى تجمع بين جمال الطبيعة الكاريبية وأناقة الطراز المعماري الأوروبي، في القائمة التالية 5 جزر "تحت الرادار" رغم جمالها.





1- لا ريونيون - فرنسا Reunion Island





لا ريونيون جزيرة فرنسية تقع في المحيط الهندي، وهي بديل رائع لجزر المالديف الشهيرة، وفقا لموقع حجز العطلات HomeToGo.



تحيط الشواطئ الجميلة بالجزيرة التي تحتوي على غابات استوائية مطيرة مورقة، وهي الوجهة المثالية لمحبي الطبيعة.



تعد جزيرة لا ريونيون جنة للمصورين بما تضمنه من مدقات رائعة طويلة بين غاباتها، والبراكين والمياه الزرقاء الفيروزية.



هي أيضا مثالية لممارسة لغتك الفرنسية الضعيفة إذ أن السكان المحليين ودودون ما يجعل التجربة أكثر متعة.



ميشيل كرم ، الرئيس التنفيذي لشركة müvTravel وصف جزيرة لا ريونيون بأنها "واحدة من أكثر الجزر غير المعتادة على هذا الكوكب".



2- الجزر العقادية – إيطاليا Egadi Islands







هذه الجزر هي سر إيطالي .. على الأقل حتى الآن وفقا لـ HomeToGo .



الجزر العقادية تتكون 3 جزر تقع قبالة الساحل الغربي لجزيرة صقلية، وبحسب بيانات HomeToGo يكاد يكون جميع زوار هذه الجزيرة إيطاليون فقط، رغم أنها تضم جميع الميزات التي تجعل من عطلتك مثالية، كالشواطئ الجميلة والشمس الساطعة والطعام والمشروبات الرائعة.



إذا كنت لا ترغب في السفر إلى 3 جزر في عطلة واحدة، تنصحك HomeToGo باختيار ماريتيمو Marettimo ، إذ أنه على الرغم من أنها أصعب جزيرة يمكن الوصول إليها، إلا أنها توفر فرصة لممارسة هواية الغوص.



3 – كوراساو - هولندا Curaçao







تجمع هذه الجزيرة بين أفضل سمات منطقة البحر الكاريبي وأوروبا.



في هذه الجزيرة الهولندية ، ستجد شواطئ رائعة وهندسة معمارية مستوحاة من الطراز الأوروبي.



حي بيترماي واحدا من أكثر الأجزاء الملونة في الجزيرة، وقد برز هذا الحي النابض كموقع عصري للحانات والمطاعم.



أشهر الصيف في الفترة من يونيو إلى أغسطس هي أفضل أوقات زيارة كوراساو.



4 - جزر فارو (دولة مستقلة) Faroe Islands







وجهة صيفية منعشة، تتميز بعجائب طبيعية لكن غالبا ما يتجاهلها السياح لتفضيلهم الأماكن التي يمكنك فيها الاستلقاء تحت أشعة الشمس للحصول على السمرة المثالية.



جزر فارو مثالية لمن يحبون المشي لمسافات طويلة في المناطق الطبيعية ذات المناظر الخلابة ، إذ أنها توفر مناظر طبيعية استثنائية وفرصة لرؤية حياة برية نادرة تضم طيورا مثل البفن (أو المُهرج الوفيّ وهو طائر يعيش غالباً على شواطئ البحار في نصف الكرة الأرضية الشمالي) التي تزور الجزيرة سنويا في الفترة من منتصف أبريل إلى سبتمبر.











5 – جزر الأزور – البرتغال

المغامرون الطموحين لن يجدوا أفضل من هذه الجزيرة، التي تقع قبالة الساحل الغربي لإفريقيا ، وهي مجموعة برتغالية من الجزر تقدم كل المزايا التي يمكن أن ترغب بها لقضاء مغامرة صيفية مثالية.



الأرخبيل البعيد يقدم أنشطة بحرية على مستوى عالمي، مثل الغوص ومشاهدة الحيتان والأخاديد، بالإضافة إلى الطعام البرتغالي اللذيذ وبعض الشواطئ الهادئة للاسترخاء.



ريجيو إلجاس المدير القُطري في موقعlastminute لحجز الرحلات، أوصىى بزيارة الجزيرة، قائلا :"وأنت هناك لا تنسى زيارة بحيرة لاجوا داس سيتشي سيدادجِس .. وهي بحيرة من جانبين مزدوجة اللون إحداهما أخضر والآخر أزرق ترقد وسط بركان خامل".











































