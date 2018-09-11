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عقـــارات
ثبات أسعار الزجاج خلال أغسطس.. تعرف عليه
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 06:49 م
مصانع الزجاج تشهد أزمة حادة
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محمود زكي
كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء عن ثبات أسعار الزجاج خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.
وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن سعر المتر مربع من الزجاج شفاف سمك 4 مم سجل 108 خلال أغسطس في حين سجلت قيمته في أغسطس من العام الماضي 2017 قيمة 94 جنيها لكل متر مربع.
وأوضح التقرير أن الزجاج سمك 6 مم بلغت قيمته 150 جنيها خلال شهر أغسطس في حين بلغ سعره في نفس الفترة من العام الماضي قيمة 130 جنيها لكل متر مربع.
وأشار التقرير أن المتر المربع من الزجاج سمك 6 مم ارتفع بنسبة 5% خلال شهر أغسطس ومقارنة بشهر يوليو والذي سجل فيه قيمة 143 جنيها.
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