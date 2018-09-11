تظلمات هيئة الرقابة المالية تلغي قرار رئيسها رقم 85.. وتعتبره كأن لم يكن

المال خاص:



في مفاجأة من العيار الثقيل.. وافقت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية على قبول تظلم، تقدمت به رنا عدوي بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لإدارة الأصول، وقررت إلغاء قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة رقم 85 لسنة 2018 الخاص باستبعاد مَن تكرر اتهامهم بمخالفة قوانين سوق المال، من عضوية مجالس إدارة الشركات العاملة بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية.



وحصلت "المال" على نص قرار اللجنة، والذي قضت فيه بقبول التظلم -والذي حمل رقم 27 لسنة 2018- شكلا وموضوعًا، وإلغاء قرار رئيس الهيئة، واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار.



وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة قد أصدر قرار رقم 85 نهاية شهر مايو الماضي، يستبعد فيه من عضوية مجالس إدارة شركات النشطة المالية غير المصرفية، كلَّ من صدر بحقه حكم في جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 سنوات، الأمر الذي آثار في وقتها حفيظة الشركات العاملة بالسوق، وبالذات فيما يتعلق بشق تعدد الاتهامات.



وأشار نص قرار لجنة التظلمات إلى أن قبولها للتظلم شكلاً نتيجة لتوافقه مع الإطار الزمني المفروض لتقديم التظلمات والمحدد بـ60 يومًا من صدور القرار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أما فيما يتعلق بمضمون قبول التظلم فأكد أن الهيئة استخدمت صلاحيتها بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية والأدوات غير المصرفية، ومتفقة مع حكم القانون، إلا أن الهيئة جاءت بقيد جديد لم يرد النص عليه في القانون أو التشريعات.



أما بخصوص استناد المتظلم بأن القرار تضمن أثرًا رجعيًّا، فأكدت اللجنة أن المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة قد نصت صراحة على العمل بأحكامه من اليوم الثاني لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القرار بالفعل بتاريخ 13 يونيو 2018 وأصبح ساريًا اعتبارًا من 14 من ذات الشهر، وبالتالي لم يتضمن أي أثر رجعي.



وجاءت حيثيات قرار اللجنة لتتفق مع مضمون التظلم، فى التأكيد على تضمين قوانين سوق المال تحديدًا لفترة توجيه الاتهام، والتى وضعتها الهيئة بنحو 5 سنوات، لذا أقرَّت اللجنة بقبول التظلم شكلاً وموضوعًا وإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالي، وما يترتب عليه من آثار.



وفيما يلي صورة ضوئية من القرار الصادر عن لجنة تظلمات الهيئة العامة للرقابة المالية:





















