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ضبط أسود أفريقية مهربة وتسليمها لحديقة الحيوان
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 06:35 م
أسود أفريقية
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أسود أفريقية
المال خاص
نجح قطاع حماية الطبيعة بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات وحديقة الحيوان فى ضبط عدد 5 أسود أفريقية لدى أحد المهربين بمنطقة أبوزعبل بمحافظة القليوبية.
وكانت قد ورد معلومات إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة تفيد بوجود أسود برية مهربة من جنوب أفريقيا بدون أوراق رسمية، وسيتم بيعها بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994وتعديلاته والاتفاقيات الدوليه الخاصة بتنظيم الاتجار في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.
وأكد الدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى انه فور ورود المعلومات لقطاع حماية الطبيعة تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع شرطة البيئة و المسطحات و فى سرية تامة حيث تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية وبحضور الدكتور محمد اسماعيل باحث بيئى بقطاع حماية الطبيعة ممثل عن القطاع للتوجه للمنطقة المذكورة، حيث تم ضبط الأسود المذكورة، وتبين من الفحص أنها من النوع الأفريقى، و هي عدد 3 إناث و 2 ذكور، وأنها بدون أوراق رسمية أو مستندات دالة على دخولهم البلاد بطريقة شرعية، بما يخالف قانون البيئة و الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.
وتم تحرير محضر بالواقعة واستلام الأسود وفحصهم بمعرفة الطب البيطرى، والتأكد من سلامتهم، حيث تم نقلهم إلى حديقه الحيوان بالجيزة لتقديم الرعاية والإعاشة اللازمة لها.
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