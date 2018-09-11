مودرن موتورز تطرح فئة جديدة من فيتارا في أوتوماك فورميلا

سوزوكي فيتارا 556

أحمد عوض



تستعد شركة مودرن موتورز، الوكيل الحصري لسيارات سوزوكي، لطرح فئة جديدة من طراز "فيتارا"، المدعمة بمنظومة الجر اﻷمامي، في معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" المقبل.



وأوضح حاتم الملاح، مدير شبكة الفروع، بمودرن موتورز، أن شركته تدرس حاليا آلية تسعير الفئة الجديدة من "فيتارا"، على أن يتم الإعلان عنها فى معرض أوتوماك فورميلا، المقرر انطلاقه فى الفترة من من 26 إلى 30 سبتمبر الحالي.



وتنتمي "فيتارا" لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV. وتنافس السيارة كلا من هيونداي كريتا، وفورد ايكسبورت، ورينو داستر، ونيسان قشقاي.



وتأتي "فيتارا" بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، مزودة بناقل أوتوماتيكي سداسي السرعات.



وشهدت مبيعات سوزوكي ارتفاعا طفيفًا بنسبة 3.8% مسجلة 217 وحدة بالسوق المحلية خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 209 سيارة خلال نفس الفترة من العام السابق؛ وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



ووفقًا للاحصائيات المعلنة على موقع "carsalesbase"؛ تمكنت سوزوكي من بيع 45.6 ألف سيارة من طراز "فيتارا" على الساحة العالمية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2018.



جراف| يوضح تطور مبيعات سوزوكي "فيتارا" عالميا خلال السبعة أشهر اﻷولي من 2018:



