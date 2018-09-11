تعدد الزوجات ومخطط التنظيم الدولي للإخوان.. أهم فقرات التوك شو الليلة

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رحاب صبحى:



"90 دقيقة" يحيي ذكرى الـ25 لرحيل الموسيقار بليغ حمدي

يقدم الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور فى الثامنة مساءً، حلقة استثنائية عن الموسيقار الراحل بليغ حمدى؛ بمناسبة الذكرى الـ25 لرحيله.



ويرصد الإعلامى محمد الباز العديد من التفاصيل والكواليس فى حياة الموسيقار الراحل، وعلاقته بعدد كبير من نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، وأهم الألحان الذى اشتهر بها، وأشهر الكتاب والشعراء الذى عمل معهم، وكما يرصد بدايته الفنية والأعمال الوطنية العديدة الذى قام بتلحينها فى فترة حرب "الاستنزاف" حتى انتصارات "أكتوبر".



كما يكشف عن علاقة الموسيقار الراحل بزوجتيه الفنانة وردة الجزائرية وصباح، وكذلك علاقته بكبار المطربين، ومنهم أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وشادية ومحمد رشدى وهانى شاكر وعلى الحجار وميادة الحناوى وغيرهم من النجوم.



مخطط التنظيم الدولى للإخوان موضوع "المواجهة"

على إكسترا نيوز

تسضيف الإعلامية ريهام السهلى مقدمة برنامج "المواجهة" على قناة إكسترا نيوز فى العاشرة مساءً، النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ويدور الحوار عن مخطط التنظيم الدولى للإخوان وحلفائه من المنظمات الحقوقية الدولية لتشوية صورة مصر بعد حكم محكمة جنايات القاهرة مؤخرا بإعدام 75 من قيادات الجماعة الإرهابية لإدانتهم في قضية اعتصام رابعة المسلح.



وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج الدكتور أشرف تمام رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء سابقا، وأدمن جروب المجلس القومى للأسرة المصرية، والكاتبة الصحفية نور العمروسي المتخصصة في شئون المرأة، ويدور الحوار عن الجدل حول مواد الاستضافة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.



رئيس هيئة الطرق والكبارى فى "مساء DMC"

يستضيف برنامج "مساء DMC"، الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة "DMC" فى العاشرة مساءً، اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، ويدور الحوار عن تفاصيل الإنجاز الأكبر لمشروعات الكباري، وكيف استطاعت مصر بناء منظومة متكاملة للطرق والكبارى وما هى الطموحات المقبلة، وهل تخطينا ما كان فى البرنامج القومى للطرق.



وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف الفنان وائل الفشنى فى سهرة روحانية لليوم الأول من العام الهجري ١٤٤٠.



تعدد الزوجات موضوع "القاهرة اليوم" على أوربت

يحل المفكر السياسي حسام بدراوى، ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم"، على قناة أوربيت، فى التاسعة والنصف مساءً، في حوار خاص وشامل.



وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف "القاهرة اليوم"، البلوجر منى أبو شنب، في مواجهة ساخنة عن مطالبتها بتعدد الزوجات.



كما سيقوم البرنامج بإحياء ذكرى الكاتب الكبير أحمد رجب مع الكاتب محمد توفيق.



برنامج "القاهرة اليوم" يقدمه كل من الإعلامي جمال عنايت، وبثينة توكل، والفنان إدوارد، وإخراج محمد عاطف، وإشراف فهيمة أحمد.