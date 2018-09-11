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عقـــارات
68 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري بالنوبارية الجديدة
الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 05:55 م
مدينة النوبارية
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مدينة النوبارية
محمود زكي
كشف محمد عبدالحميد القصري، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم إجراء مزاد علني على بيع 7 محال تجارية، بالإضافة إلى مخبز المدينة؛ حيث سجل أعلى سعر للمتر التجاري قيمة 68 ألف جنيه.
وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن أقل سعر متر تجاري سجل 14500 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن مساحة المحال تتراوح بين 25 مترا مربعا إلى 78 مترا مربعا إذ شهد المزاد إقبالا كبيرًا من جانب الأفراد.
وأوضح القصري أن تلك المحال عبارة عن أنشطة تجارية مختلفة بين كافتيريا وسوبر ماركت وحدايد وبويات، وكذلك محل لبيع الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن التأمين الابتدائي للمزاد سجل عشرة آلاف جنيه لكل محل أو للمخبز.
ولفت رئيس الجهاز أن موازنة العام المالي الحالي 2018/2018 سجلت 118 مليون جنيه أغلبها لاستكمال مشروعات لرفع كفاءة المدينة.
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