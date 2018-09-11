وفسر محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إطلاق الشركات خصومات على أعمال الصيانة للسيارات التى خارج نطاق الضمان؛ بمحاولة رفع معدلات الإقبال على مراكز الصيانة، وزيادة حجم المبيعات.



وأوضح أن سياسة شركات السيارات تتجه لإطلاق عروض متعددة على الصيانات الدورية للسيارات؛ لتنشيط دورة رأس المال، التي شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية، لأسباب تتعلق بعزوف العملاء عن مركز الصيانة تأثرًا بزيادة اﻷسعار وارتفاع معدلات التضخم، متوقعًا أن تتوسع الشركات في إطلاق البرامج الائتمانية للسيارات وأعمال الصيانات.



وشهدت مبيعات هيونداي ارتفاعًا بنسبة 88% مسجلة 17 ألفا و22 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي، مقابل 9 آلاف و15 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للإحصائيات المُعْلَنة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



جراف| يوضح مبيعات هيونداي خلال السبعة أشهر اﻷولى من 2018:

المال - خاصأعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي ومازدا جيلي وشيري، عن طرح خصومات تصل إلى 60% على تكاليف الصيانات الخاصة بطرازات هيونداي خارج نطاق الضمان.