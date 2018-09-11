وزير الخارجية يطالب بخطة مستدامة لمواجهة العجز المالي للأونروا

سمر السيد





قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفي، إن الوزير سامح شكري، شارك اليوم في الجلسة الوزارية الخاصة بشأن دعم وكالة الأونروا، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار الدورة العادية رقم 150 لمجلس جامعة الدول العربية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب الاجتماع، أشار إلى أن الوزير شكري أعرب في مداخلته عن القلق البالغ جراء التطورات الأخيرة الخاصة بوكالة الأونروا، وما يتصل بذلك من مخاطر تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، نتيجة تعرضهم لمعاناة إنسانية ومالية قاسية



وقال الوزير "هذا يستوجب ضرورة تكاتف جميع الأطراف والعمل سوياً لمواجهة تلك الإشكاليات، وإيجاد حلول للتعامل مع الآثار المحتملة لإضعاف الوكالة ودورها المحوري في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.





وأكد الوزير شكري في كلمته على أهمية دعم الأونروا، مشيراً إلى ضرورة عدم المساس بالتفويض الخاص بالوكالة، وتأييد مصر الكامل لاستمرار ولايتها على نفس الأسس ونفس الشرعية



ودعا إلى ضرورة وضع خطة للتعامل مع الأزمة الحالية وكذا على المدى الأطول لكي يتم مواجهة مسألة العجز المالي للوكالة والتحديات التي تواجهها بشكل مستدام.



